Koronavirüs, iPhone 12 üretimini de vurdu!

Apple'ın Hindistan'da iPhone 12 üretmeye başladığı mart ayında duyurulmuştu. Ülkenin Tamil Nadu eyaletindeki Foxconn tesisi, buna bağlı olarak dünyanın 2 numaralı akıllı telefon pazarı olan Hindistan için özel olarak iPhone üretiyor. Fakat son gelen bilgilere bakılırsa ülkedeki iPhone 12 üretimi koronavirüs nedeniyle sekteye uğradı.

APPLE'IN HİNDİSTAN'DAKİ ÜRETİMİ YARI YARIYA AZALDI

Reuters'ın haberine göre, Tamil Nadu eyaletindeki Foxconn fabrikasında, Kovid-19 ile enfekte işçilerin görevlerinden ayrılmak zorunda kalması nedeniyle üretim yüzde 50'den fazla düştü.

Tamil Nadu, Hindistan'ı saran ikinci koronavirüs dalgasında en kötü etkilenen eyaletlerden biri. Yetkililer pazartesi gününden itibaren eyalette tam bir kapanma uygulayarak, enfeksiyonları yavaşlatmayı denemek için toplu taşıma da dahil olmak üzere kepenkleri indirdi.

100'DEN FAZLA KİŞİ POZİTİF

Kaynaklardan biri, eyaletteki 100'den fazla Foxconn çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Kaynak ayrıca, şirketin Mayıs ayı sonuna kadar başkent Chennai'deki fabrikasına giriş yasağı uyguladığını da bildirdi. Foxconn'un hisseleri haberin ardından yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

