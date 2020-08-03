Koronavirüs: İran BBC'nin haberini 'Veriler konusunda WHO'nun yöntemlerini izliyoruz' diyerek yalanladı

İran, BBC Farsça Servisi'nin, ülkede koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının hükümetin açıkladığının üç katı olduğuna dair haberini yalanladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari haberin bilinmeyen bir kaynaktan gelen bilgilere dayandırılmasını eleştirdi.

Sima Sedat Lari, İngilizce yayımlanan Tehran Times gazetesindeki açıklamasında, haberde yapılan tahminlerde de bilimsel yöntem kullanılmadığını öne sürdü.

Lari, "bir kısım yabancı medya kuruluşlarının kimliği belirsiz kaynaklara dayanarak" kuşku ve belirsizlik yaratmaya çalıştıklarını, bilimsel olmayan yöntemlerle yaptıkları çıkarsamaları "böyle görünüyor" gibi cümlelerle ortaya sürdüklerini söyledi.

'WHO'nun yöntemlerini sıkı sıkıya uyguluyoruz'

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari ayrıca ülkesinin vaka ve ölüm sayıları konusunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış bilimsel yöntemleri sıkı sıkıya uyguladığını da kaydetti ve medyanın ya da bireylerin siyasi amaçlarla bilimsel tartışmalara girmekten kaçınmasını istedi.

Sözcüsü Sima Sedat Lari, "Gizli tutmaya çalışsak, Avrupa'dakiler dahil birçok ülkede olduğu gibi ilk vakaları haftalarca gecikmeyle açıklamaya ya da bazı ülkelerde politikacıların yaptığı gibi ikinci dalgayı saklamaya çalışırdık" dedi.