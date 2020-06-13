HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İran Cumhurbaşkanı Ruhani 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulayabiliriz' dedi

Koronavirüs: İran Cumhurbaşkanı Ruhani 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulayabiliriz' dedi

13.06.2020 21:29 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede sağlık kurallarına uyulmaması ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Hasan Ruhani, geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20'ye kadar gerilediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede sağlık kurallarına uyulmaması ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

Hasan Ruhani, geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20'ye kadar gerilediğini belirtti.

Ruhani ayrıca yeniden açılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ndeki kalabalığın kendisini endişelendirdiğini vurguladı.

Ülkede turizmin merkezi olan türbeyi her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

İmam Rıza Türbesi

Kısıtlamalar Nisan ayı ortasında gevşetilmişti

İran'da hükümet Nisan ayı ortasında sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

O dönemden bu yana ülkede koronavirüs vaka sayısı arttı.

Tahran

İran'da bugün de vaka sayısı 2 bin 400'ü aştı.

Ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 184 bin 955, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 8 bin 730.

Koronavirüs: İran'da ikinci dalga mı görülüyor?

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Hastaneden eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Diğer Haberler
Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

ABD Başkanı Trump ile mitinglere katılanlar arasında koronavirüs sözleşmesi

Trump ile mitinglere katılanlar arasında koronavirüs sözleşmesi

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Çin'de yakıt tankeri patladı! Otoban savaş alanına döndü

Ülkede büyük patlama! Otoban savaş alanına döndü

İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı! Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.