Koronavirüs: İran'da ikinci dalga mı görülüyor?

İran, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı ilk dönemde salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olmuştu. Ülkede normalleşme sonrası vaka sayıları yeniden hızla arttı. Vaka sayılarındaki yükseliş de, ikinci dalga endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Şubat ayından itibaren çok sayıda koronavirüs vakası görülen ve sert önlemler alınan İran, kısıtlamaları Nisan ayında yumuşatmaya başlamıştı.

Acaba Nisan ayı normale dönmek için erken miydi? Vaka sayısının yeniden hızla yükseldiği İran şimdi bunun faturasını mı ödüyor?

İRAN'DA VAKA SAYISI NE HIZLA ARTIYOR?

İran'da Haziran'ın ilk haftasında her gün 3 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Bir önceki haftaya göre yeni vakların sayısında yüzde 50'lik artış var.

4 Haziran'da sayı 3 bin 574'e kadar yükseldi, sonra az da olsa düşüş görüldü.

Bundan bir önceki en yüksek sayı 30 Mart'ta görülmüştü; 3 bin 186 kişide koronavirüs tespit edilmişti. O dönem İran hâlâ salgından en kötü etkilenen ülkelerden biriydi.

İran, Mart ayında camilerle diğer ibadethaneleri geç kapattığı ve ülke içi seyahatleri geç kısıtladığı için çok eleştiriliyordu.