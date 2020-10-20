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Koronavirüs: İrlanda ilkbahardakine benzer çok sıkı önlemleri devreye sokuyor

20.10.2020 07:36 | Son Güncelleme

İrlanda hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemleri en üst seviyeye çıkarma kararı aldı. Ülkede kişiler zorunlu olmadıkça evlerinden 5 km'den fazla uzaklaşamayacak, okullar ve kreşler ise açık kalacak.

Koronavirüs: İrlanda ilkbahardakine benzer çok sıkı önlemleri devreye sokuyor

İrlanda hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemleri en üst seviyeye çıkarma kararı aldı.

Çarşamba gece yarısı uygulamaya sokulacak olan "5. seviye kısıtlamalar" ilk etapta 6 hafta geçerli olacak. Hükümet 4. haftanın sonunda durum değerlendirmesi yapacak.

Yeni önlemler kapsamında kişiler dışarıda spor yaparken bile evlerinden 5 km'den fazla uzaklaşamayacak.

Ancak temel meslek gruplarından kişiler ya da temel ihtiyacı olanlar yaşadıkları yerlerden 5 km'den fazla uzaklaşabilecek. Kuralı çiğneyenlere ceza verilecek.

Okullar ve kreşlerse açık kalmaya devam edecek, inşaat işleri de sürecek.

Yeni kurallar ne?

  • Kişiler zorunlu olmadıkça evden çıkmayacak. İmkanı olanlar evden çalışacak.
  • Bir hane halkı en fazla bir diğer hane halkıyla, evlerinin 5 km yakınında olmak üzere açık havada buluşabilecek.
  • Evlerde ya da bahçelerde aile ya da arkadaş buluşmaları yapılamayacak. Ziyaretler ancak bakım hizmetleri için yapılabilecek.
  • Yalnız yaşayanlar ya da tek ebeveynler, tek bir haneyle sınırlı olmak üzere destek grubu oluşturup görüşebilecek.
  • Temel ihtiyaç dışı hizmet veren dükkanların çoğu ve kuaförler kapanacak.
  • Bar ve restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek.
  • Düğünlerde davetli sayısı yıl sonuna kadar 25'le sınırlı olacak.
  • Cenazelere en fazla 10 kişi katılabilecek.
  • Üretim tesislerinin büyük kısmı açık olacak.

İrlanda bu önlemlerle birlikte, Avrupa'da en yoğun kısıtlama uygulayan ülkelerden olacak.

Televizyondan yaptığı açıklamada İrlanda Başbakanı Micheal Martin, mevcut kısıtlamaların bulaş sayısını ciddi şekilde düşürmediğini belirterek, yeni önlemleri savundu.

Başbakan Martin iş yerlerini ve bireyleri desteklemek için yeni ekonomik adımlar atılacağını, ayda 350 euroluk Salgın İşsizlik Ödemesi'nin de devam edeceğini duyurdu.

Pazartesi günü ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Şu ana kadar 1852 kişi koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle öldü.

İrlanda'daki vaka sayısı ise pazartesi günü 1031 artarak toplam vaka sayısı 50 bin 993'e yükseldi.

5. seviye önlemler Halk Sağlığı Acil Durum ekibinin tavsiyesi uyarınca devreye sokuluyor.

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