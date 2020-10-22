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Koronavirüs: İspanya vaka sayısının 1 milyonu aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu

22.10.2020 03:50 | Son Güncelleme

İspanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte yaklaşık 17 bin daha artmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. İspanya, dünyada vaka sayısının 1 milyonu aştığı 6. ülke oldu.

Koronavirüs: İspanya vaka sayısının 1 milyonu aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu

İspanya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte yaklaşık 17 bin daha artmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyonun üzerine çıktı.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre İspanya'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle 24 saatte 156 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı da bir gün içinde 16 bin 973 arttı.

Ülkede ilk vaka 31 Ocak'ta görülmüştü. Son verilerle birlikte koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 5 bin 295'e çıktı.

Son verilerle birlikte İspanya, Avrupa'da 1 milyon eşiğini geçen ilk, dünyada ise 6. ülke oldu.

Daha önce ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'de vaka sayıları 1 milyonun üzerine çıkmıştı.

İspanya'da salgının seyri

İspanya, salgının geçen kış başlayan ilk dalgasında Avrupa'da en sıkı önlemleri alan ülkelerden olmuştu.

Barcelona ve Madrid'de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken, çocukların da evden çıkmaları yasaklanmıştı.

Ancak yaz aylarında birçok ülke gibi İspanya da önlemleri azalttı. Siyasiler özellikle salgından ciddi yara alan ekonomiyi canlandırmak için ülkeye turist çekmeleri gerektiğini belirtti.

Ancak Ağustos ayı sonunda ülkede günlük vaka sayısı yeniden 10 binlere çıktı.

Hastane doluluk oranları da son 2 haftada yüzde 20 arttı. Salı günü ise 24 saatte 218 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 366.

Sağlık Bakanı'nın bugün yerel yetkililerle atılacak adımları görüşmesi bekleniyor.

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