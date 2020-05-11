HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İspanya ve Belçika normalleşme adımları atıyor

Koronavirüs: İspanya ve Belçika normalleşme adımları atıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 08:23 | Son Güncelleme

Avrupa'nın salgından en fazla etkilenen ülkeleri yeniden normale dönmeye başlıyor.

Koronavirüs: İspanya ve Belçika normalleşme adımları atıyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence karantinaya girmedi. Koronavirüs salgını ile ilgili günün gelişmeleri...İspanya ve Belçika kısıtlamaları gevşetiyor

Avrupa'nın koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri İspanya ve Belçika bugünden itibaren sıkı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı.

Yeni enfeksiyon ve ölü sayılarının düşmeye başlamasıyla her iki ülke de iki aydır süren sokağa çıkma yasaklamalarını gevşeterek, normalleşme yönünde ilk adımlarını attı.

47 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da halkın yarısı ilk etapta, sıkı sosyal mesafe tedbirleri altında sokağa çıkabilecek. Restoranların sıkı kurallar altında açılmalarına izin verildi. Aynı aileden olanlar, 10 kişiye kadar bir araya gelebeilecek. Ancak ikinci bir enfeksiyon dalgası endişesi nedeniyle Barcelona ve Madrid'de sokağa çıkma kısıtlamaları henüz kaldırılmadı.

Belçika'da ise dükkanlar yeniden açıldı ancak restoran, bar ve cafeler kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı karantina altında değil

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, birlikte çalıştığı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen, karantina altına alınmadı. Pence'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı'nın sağlık biriminden gelen tavsiyelere uyduğu ancak karantinada olmadığı belirtildi.

Pence'in test sonucunun negatif çıktığı bilgisi verildi. Geçen haftalarda Pence'in sözcülerinden Katie Miler'in testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Pandemiye yönelik danışmanlık veren Beyaz Saray'ın en üst düzey viroloğu Anthony Fauci ise Pence'in aksine testi negatif çıktığı halde hafta sonundan bu yana evinde karantina altında.

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Rusya'da bakımevinde facia! 9 yatalak hasta can verdiRusya'da bakımevinde facia! 9 yatalak hasta can verdi
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte en iyi ve en kötü senaryo

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte en iyi ve en kötü senaryo

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Diğer Haberler
Güney Kore vakalarında yeniden artış

Güney Kore vakalarında yeniden artış

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Haberi İran basını verdi! İran donanması kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde yangın: 9 ölü

Rusya'da bakımevinde facia! 9 yatalak hasta can verdi

MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı ülkenin gündeminde

Virüs Beyaz Saray'da! Karantina iddiaları sonrası flaş açıklama

Virüs Beyaz Saray'da! Karantina iddiaları sonrası flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.