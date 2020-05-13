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Koronavirüs: 'İspanya'nın en yaşlı kadını' 113 yaşında virüsü yendi

13.05.2020 01:02 | Son Güncelleme

İspanya'da, "ülkenin en yaşlı kadını" olduğu sanılan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği açıklandı. Maria Branyas haftalarca bakımevinde karantinada kalmıştı.

Koronavirüs: 'İspanya'nın en yaşlı kadını' 113 yaşında virüsü yendi

İspanya'da, "ülkenin en yaşlı kadını" olduğu sanılan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği açıklandı.

Ülkede Mart ayında sokağa çıkmak kısıtlanmış, Maria Branyas'a da daha sonra koronavirüs teşhisi konmuştu.

Maria Branyas haftalarca bakımevinde karantinada kaldı.

Yetkililer, iyileşen Branyas'ta sadece küçük çapta semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Böylece Branyas hem İspanyol Gribi'nde (1918-19) hem İspanya İç Savaşı'nda (1936-39), hem de koronavirüs salgınında hayatta kalmış oldu.

Branyas'ın kızı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Annemin sa@salvavergesğlığı iyi. Durumu harika. Konuşmak, duygularını dile getirmek istiyor. Ona yeniden kavuştuk" dedi.

https://twitter.com/LaVanguardia/status/1260128226044764161

En büyük çocuğu 86 yaşında

Maria Branyas, 1907'de ABD'nin San Francisco kentinde doğdu.

Branyas ve ailesi, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kentine taşındı.

Babası İspanyol bir gazeteci olan Branyas'ın 3 çocuğu ve 11 torunu var.

Çocuklarından en büyüğü 86, torunlarından en büyüğü ise 60 yaşında.

Maria Branyas haftalarca bakımevinde karantinada kaldı.

Maria Branyas, 20 yıldır Olot kentindeki bir bakımevinde yaşıyor.

Branyas geçen yıl İspanyol La Vanguardia gazetesine konuşmuş, "Yaşamak dışında bir şey yapmadım" demişti.

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