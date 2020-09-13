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Koronavirüs: İsrail ülke çapında yeniden karantina kararı alan ilk ülke oldu

13.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı İsrail'de Cuma gününden itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verildi.

Koronavirüs: İsrail ülke çapında yeniden karantina kararı alan ilk ülke oldu

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı İsrail'de Cuma gününden itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verildi.

İsrail böylece karantina önlemlerini ülke çapında yeniden uygulamaya koyan ilk ülke oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu önlemlerin hepimiz üzerinde ağır bir etkisinin olacağını biliyorum" dedi.

Önlemler çerçevesinde vatandaşlar evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşamayacaklar. Kapalı alanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise en fazla 20 kişi bir araya gelebilecek.

Karantina süresince market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler açık kalacak, alışveriş merkezleri ise kapalı olacak.

Okullar kapanacak. Kamu kuruluşları az sayıda çalışanla faaliyetlerini sürdürecek, özel sektördeki iş yerleri ise müşteri kabul etmeme şartıyla açık kalabilecek.

27 Eylül'de başlayacak olan Yahudilerin en önemli dini bayramı Yom Kippur öncesinde alınan bu önlemler nedeniyle ibadet yerleri de kapalı olacak.

Netanyahu televizyondan yayımlanan konuşmasında, "Bayramı bu şekilde kutlamaya alışkın değiliz ancak akrabalarımızla bir araya gelmemiz mümkün değil" dedi.

İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman

İsrail İskan Bakanı ve ultra-ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi lideri Yaakov Litzman ise kısıtlamaların geri getirilmesiyle Yom Kippur'un kutlanmasına engel olunacağını belirtmiş ve kararı protesto etmek için istifa etmişti.

Ülkeye 1,88 milyar dolara mâl olacak

İsrail Maliye Bakanlığı karantinanın salgından önce resesyona giren ülke ekonomisine 1,88 milyar dolara mâl olacağını açıkladı.

Covid-19 salgınını iyi yönetemediği eleştirileri yöneltilen Netanyahu, işletmeler için yeni bir destek paketi hazırlaması konusunda maliye bakanını görevlendirdiğini bildirdi.

İsrail'de önlemlerin hafifletilmesiyle birlikte koronavirüs vakaları tırmanışa geçmişti ve geçen hafta günlük vaka sayıları 4000'e ulaşmıştı.

Cumartesi günü 2715 yeni vaka bildirildi. Salgın başladığından beri ülkede 1108 kişi hayatını kaybetti.

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