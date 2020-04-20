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Koronavirüs: İsrail'de muhalefet, sosyal mesafeyi koruyarak Netanyahu'yu protesto etti: 'Demokrasimizi öldürüyor'

20.04.2020 01:00 | Son Güncelleme

Tel Aviv'de 2.000'i aşkın gösterici, Rabin Meydanı'nda toplandı ve sosyal mesafeyi koruyarak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koronavirüse karşı geçirdiği cep telefonlarını takibe alma yasalarını protesto etti.

Koronavirüs: İsrail'de muhalefet, sosyal mesafeyi koruyarak Netanyahu'yu protesto etti: 'Demokrasimizi öldürüyor'

İsrail'in Tel Aviv kentinde 2.000'i aşkın protestocu Rabin Meydanı'nda toplandı ve sosyal mesafeyi koruyarak Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.

Göstericiler koronavirüs salgını nedeniyle istihbarat servislerine halkın cep telefonlarını takibe alma yetkisi tanıyan Netanyahu hülkümetinin, bireysel hakları ihlâl ettiğini söylüyor.

İsrail

Gösteri öncesinde İsrail emniyeti Rabin Meydanı'nda yerlere işaretler koyarak göstericilerin durabilecekleri yerleri belirledi.

Protestoya katılanlara da maske takma zorunluluğu getirildi.

'Siyah Bayrak' olarak adlandırılan gmstericiler, hükümetimn koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkardığı yasaları protesto ediyor.

İsrail

Protesto gösterisinde Netanyahu'nun şu anki koalisyon ortağı Benny Ganz ile birkaç hafta öncesine kadar öncesine kadar Mavi ve Beyaz İttifakı'nda birlikte hareket eden Yeş Atid lideri Yair Lapid de konuştu ve "Demokrasiler 21. yüzyılda böyle ölüyor. Parlamentolar tanklarla basıldığı için ölmüyorlar. İçten içe ölüyorlar" dedi.

İsrail

Lapid, "Netanyahu demokrasi ilkesinin solcu bir söylem olarak algılanmasını istiyor. Ülkeyi Macaristan ve Türkiye'deki gibi anti-demokratik bir yola sokuyor" diye konuştu.

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