Koronavirüs İstanbul trafiğini de etkiledi! Bu kareler bu sabah çekildi

Korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi ve Sağlık Bakanlığının korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunmasının ardından İstanbullular evlerine kapandı. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 24 seviyesine düştüğü İstanbul’da yollar drone ile havadan görüntülendi.

Yollar ve toplu taşımalar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısı sonrası bugün sokağa çıkanların oldukça azaldığı görüldü. İstanbul'da yollar boş kalırken toplu ulaşımı kullananların sayısı ise oldukça azdı.

VATANDAŞLAR 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARSINI DİKKATE ALDI İstanbul'da vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaması sonucunda toplu taşıma araçları ve sokaklar da boş kaldı.

ELDİVEN VE MASKE TAKARAK METROBÜSE BİNİYORLAR Normalde sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Altunizade ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşanmadı. Metrobüsü kullanan vatandaşların eldiven ile maske takarak önlem aldığı ve dezenfekte kullandıkları görüldü.

"BU DURAK HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI" Altunizade Metrobüs Durağı girişinde yıllardır simitçilik yapan Şerafettin Çotuk, “İşler çok kötü. İlk defa bu metrobüs durağı bu kadar sakin. Normalde bu saatte çok kalabalık olması gerekiyor. Vatandaş, 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate almış. Hiç kimse yok. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Biz de önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.

TOPLU TAŞIMA KULLANANLAR ÖNLEMİNİ ALDI Maske ve eldiven takan yolcular, metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Metrobüs kullanacak olan Cem Kil, “Önlemimizi aldık. Umarım bu salgın en kısa sürede biter. Maske ve eldiven taktım, toplu taşımaya bineceğim. Kullanan vatandaşların da önlemini almasını istiyorum. Normalde çok yoğun olurdu, şimdi tenha. Vatandaşlar uyarıları dikkate almışlar" diye konuştu. Toplu taşımayı mecbur kullandığını söyleyen Onur Koru ise, “Metrobüsle işe gidiyorum. Önlem almaya çalıştık. En önemlisi mecbur değilse evden çıkılmaması. Uyarıları dikkate alsınlar. Hepimiz risk altındayız" dedi.

Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.