HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs - İstanbul'da karavanlarıyla 'mahsur kalan' İngiliz çift: Kalabileceğimiz en iyi yer

Koronavirüs - İstanbul'da karavanlarıyla 'mahsur kalan' İngiliz çift: Kalabileceğimiz en iyi yer

01.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını bir bir kapatırken, İngiliz Fisher çifti karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna İstanbul'da ara vermek zorunda kaldı. Bir karavan parkında "gönüllü karantinada" olan çift, burası için "mahsur kalabileceğimiz en iyi yer" diyor. Karavan parkının yetkilileri çiftin market ihtiyaçlarını karşılıyor, komşular her gün cama çıkarak hatırlarını soruyor. Fisher çifti karavan parkındaki koronavirüs günlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Koronavirüs - İstanbul'da karavanlarıyla 'mahsur kalan' İngiliz çift: Kalabileceğimiz en iyi yer

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını bir bir kapatırken, İngiliz Fisher çifti karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna İstanbul'da ara vermek zorunda kaldı.

Bir karavan parkında "gönüllü karantinada" olan Marianne ve Chris Fisher, burası için "mahsur kalabileceğimiz en iyi yer" diyor.

Karavan parkının yetkilileri çiftin market ihtiyaçlarını karşılıyor, komşular her gün cama çıkarak hatırlarını soruyor.

Salgın tehlikesi geçtikten ve hayat normale döndükten sonra seyahatlerine devam edeceklerini söyleyen çift "Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için endşilenmenin faydası yok" diyor.

İngiltere Shropshire'dan yola çıkan Fisher çifti İstanbul'da karavan parkındaki koronavirüs günlerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber - Video: Aylin Yazan

Koronavirüs

PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Gözden de bulaşıyor! Koronavirüsten korunmak için...Gözden de bulaşıyor! Koronavirüsten korunmak için...
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında kontakt lens tehdit oluşturuyor

Gözden de bulaşıyor! Koronavirüsten korunmak için...

Mevsimsel hastalıklar ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?

Mevsimsel hastalıklar ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?

Akciğer kanseri hastaları salgın dönemine dikkat

Akciğer kanseri hastaları salgın dönemine dikkat

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü!

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü!

Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs günlerinde lens takmayın

Uzmanlardan uyardı: Lens takmayın

Koronavirüsün gençlerdeki belirtileri neler? Koronavirüs nasıl bulaşır?

Koronavirüs genç hastalarda hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.