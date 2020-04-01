Koronavirüs - İstanbul'da karavanlarıyla 'mahsur kalan' İngiliz çift: Kalabileceğimiz en iyi yer
Koronavirüs - İstanbul'da karavanlarıyla 'mahsur kalan' İngiliz çift: Kalabileceğimiz en iyi yer
01.04.2020 12:56 |
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Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler sınırlarını bir bir kapatırken, İngiliz Fisher çifti karavanlarıyla çıktıkları dünya turuna İstanbul'da ara vermek zorunda kaldı. Bir karavan parkında "gönüllü karantinada" olan çift, burası için "mahsur kalabileceğimiz en iyi yer" diyor. Karavan parkının yetkilileri çiftin market ihtiyaçlarını karşılıyor, komşular her gün cama çıkarak hatırlarını soruyor. Fisher çifti karavan parkındaki koronavirüs günlerini BBC Türkçe'ye anlattı.
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