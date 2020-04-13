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Koronavirüs: İstanbul'da toplu taşımada yürürlüğe giren yeni tedbirler neler?

13.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği tarafından koronavirüsle mücadele için toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik kararlar bugün sabah 05.00 itibariyle uygulanmaya başladı.

Koronavirüs: İstanbul'da toplu taşımada yürürlüğe giren yeni tedbirler neler?

İstanbul Valiliği tarafından koronavirüsle mücadele için toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik kararlar bugün sabah 05.00 itibariyle uygulanmaya başladı.

Kurallara uymayan şoförlere idari para cezası uygulanacak.

DHA'nın haberine göre Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda yolcu ve sürücüleri maskeleriyle görüldü, maskesi olmayan yolcuların geçişine izin verilmedi.

Otobüs şoförleri de koruyucu tulum ve maske taktı.

İstanbul Valiliği'nin yazı açıklamasına göre kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu.

Tramvay

Yolcu kapasitesi kuralı

Ayrıca toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması" halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı, ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi.

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacağına da ifade edildi.

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

Ankara'da kışlık servis programına geçiliyor

Ankara'da yarın sabah 06.00'dan itibaren hafta içi metro ve Ankaray'da 07.00-09.30 ile 16.00-20.30 saatlerinde 7 dakikada bir, diğer saatlerde 15 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek.

EGO Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı uyarınca, toplu taşıma araçları (otobüs, metro ve Ankaray) servislerinde yeni düzenlemeye geçildi.

Kışlık servis programına geçiliyor

Benzer bir uygulama Ankara'da da söz konusu. Bugün 06.00'dan itibaren, toplu taşıma araçlarında kapasitesinin azami yüzde 50'si kadar yolcu alınabilmesi ve oturanların yarısı kadar yolcunun da ayakta taşınması uygulamasına başlandı.

Seferlerin yeterli olması için yine bugünden itibaren otobüslerde kışlık servis programına geçildi ve bütün hatlarda EGO otobüsleri tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Metro ve Ankaray'da ise hafta içi 07.00-09.30 ile 16.00-20.30 saatlerinde sefer aralığı 7 dakika olacak. Kalan saatlerde de 15 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek.

Koronavirüs

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