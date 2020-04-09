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Koronavirüs: İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden nasıl alınabilecek?

09.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Koronavirüs: İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden nasıl alınabilecek?

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Süreç şu şekilde işleyecek:

  • Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler ecza depolarına ulaştırılacak ve ardından eczanelere dağıtımı yapılacak.
  • Eczaneler, sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunabilecek.
  • Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek.

Yeni uygulamayla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "Kişi başına 10 gün için 5 adet maske" verilecek.

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.

TEB, "Eczacıların görmezden gelinmesi kabul edilemez" demişti

Türk Eczacıları Birliği (TEB) daha önce yaptığı yazılı açıklamada, eczacıların fahiş fiyatlardan maske temin etmek zorunda kaldıklarını belirterek, maske bedelini devletin sübvanse etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

TEB, bu süreçte "eczacıların görmezden gelinmesinin" yanı sıra maske temininde yaşanacak belirsizlikler nedeniyle sıkıntıya düşürülmelerinin de kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Dağıtımın nasıl yapılacağına dair düzenlemeler sürerken, üretim tarafında ise bir sıkıntı olmadığı yönünde açıklamalar geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bu hafta içinde yaptığı açıklamada, sanayide maske üretimi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını ifade etti.

Cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum üretimi için yeterli imkanın bulunduğunu vurgulayan Varank, bu süreçte günde 25 milyon maske yapılabilecek kadar kumaşın ham madde olarak üretildiğini, günlük maske yapım kapasitesinin de 8 milyona ulaştığını bildirdi.

Koronavirüs

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