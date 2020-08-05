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Koronavirüs: İsveç ekonomisi salgından diğer AB ülkeleri kadar etkilenmedi

05.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

İsveç ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 8,6 küçüldü. İsveç, büyük ölçekli sokağa çıkma kısıtlamalarından kaçınmıştı. AB üyesi ülkeler Nisan-Haziran döneminde aynı dönemde yüzde 11,9'luk bir daralma yaşadı.

Koronavirüs: İsveç ekonomisi salgından diğer AB ülkeleri kadar etkilenmedi

Dünya çapında ülke ekonomilerini derinden etkileyen Covid-19 salgını, büyük ölçekli sokağa çıkma kısıtlamalarından kaçınan İsveç'te ekonominin Nisan-Haziran döneminde yüzde 8,6 küçülmesine sebep oldu.

İsveç ekonomisi son 40 yılda bir çeyrekte hiç bu oranda bir düşüş yaşamamıştı.

Ancak İsveç İstatistik Kurumu'nun verileri, ülkenin, salgında daha sıkı önlemler alan diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha iyi durumda olduğuna işaret ediyor.

AB üyesi ülkeler Nisan-Haziran döneminde yüzde 11,9'luk bir daralma yaşadı.

İspanya ekonomisi yüzde 18,5, Fransa ekonomisi yüzde 13,8, İtalya ekonomisi ise yüzde 12,4 küçüldü.

'Güney Avrupa ile kıyaslandığında, çok daha iyi'

Nordea Bank'ın baş analisti Torbjorn Isaksson yaptığı değerlendirmede İsveç'teki düşüşün beklendiği gibi dramatik bir gerileme olduğunu söyledi. Torbjorn Isaksson, "Ancak diğer ülkelere kıyasla, örneğin Güney Avrupa ile kıyaslandığında, çok daha iyi" dedi.

İsveç, Covid-19 salgınında diğer ülkelerin aldığı sokağa çıkma yasakları, sosyal mekânların kapatılması gibi önlemler almak yerine salgının başlangıcından bu yana gönüllülük esaslı önlemlere başvurdu. Bunlar evden çalışmaya teşvik ve toplu taşıma araçlarından kaçınmak gibi sosyal mesafe temelli tavsiyeler oldu.

İsveç'te işletmeler pandemide büyük ölçüde faaliyet göstermeye devam etseler de, ülke ekonomisi büyük oranda ihracata bağlı olarak yurt dışından gelen talep eksikliğinden etkilendi.

https://www.youtube.com/watch?v=64YqHeWhhsc

Bir ekonominin arka arkaya iki çeyrek daralması durgunluk (resesyon) olarak kabul ediliyor.

Yapılan çeşitli tahminlere göre İsveç ekonomisi bu yıl yüzde 5 küçülecek.

Bu, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Covid-19'un sert bir biçimde etkilediği ülkelerden daha az olsa da, diğer İskandinav ülkeleriyle benzerlik gösteriyor.

İsveç'te Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9'du. İskandinav ülkeleri arasında ise bu oran yüzde 7,1.

https://www.youtube.com/watch?v=IrIgkaTlmII

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