Koronavirüs: İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi 'beklenen sonucu vermedi'

Koronavirüs salgınında birçok ülkeden farklı olarak sıkı karantina önlemlerine başvurmayan ve adını koymadan sürü bağışıklığı stratejisi uygulayan İsveç'te yapılan bir çalışma, Nisan sonu itibarıyla başkent Stockholm'de nüfusun sadece 7,3'ünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğine işaret ediyor.

Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (Yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ve bunun sonucunda hastalığının yayılma hızının yavaşlayacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor.

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu'nun yayımladığı veriler 10 milyonlu nüfuslu ülkenin yakın bir gelecekte sürü bağışıklığına ulaşmaktan uzak olabileceğini gösteriyor.

'Düşük ama çok düşük değil'

Ancak stratejinin mimarı olan epidemiyolojist Anders Tegnell, "Oran beklediğimizden düşük. Ama çok da düşük değil. Belki bir-iki puan" dedi.

Anders Tegnell 24 Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, Stockholm'de bağışıklık seviyesinin yüzde 15-20 civarında olduğunu tahmin ettiklerini söylemişti.