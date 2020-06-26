Koronavirüs: İşverenler evden çalışanları nasıl denetliyor, özel hayatın gizliliği tehlikede mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dünyanın birçok bölgesinde çok sayıda insan evden çalışmaya başladı.

Başta teknoloji alanında olmak üzere bazı şirketler salgın sona erdikten sonra da çalışanlarının evden çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Danışmanlık şirketi Global Workplace Analytics, 2021'de ABD işgücünün dörtte birinden fazlasının haftanın birkaç günü evden çalışacağı tahmininde bulunuyor.

Bu süreç aynı zamanda işverenlerin, çalışanların performansını takip etmesini sağlayan bazı uygulama ve programların kullanımının arttığı bir dönem oldu.

Thomson Reuters Foundation'da yer alan bir haberde, personelin çalışmasını ve verimliliğini gözetleyen araçlar geliştiren Amerikan şirketi Hubstaff'ın kurucusu David Nevogt, Mart ayından bu yana kendilerine yapılan başvuruların üç katına çıktığını belirtiyor.

Ancak bu durum özel hayatın gizliliğinin tehlikeye düşmesi ve gözetim ve takibin kötü maksatlı kullanımı ile ilgili kaygıların dile getirilmesine de neden oluyor.

Pandeminin etkisiyle işini kaybetme korkusu yaşayan birçok çalışanın, gözetlenme konusunda isteksiz olsalar da işverene itiraz etmelerinin zor olduğu ifade ediliyor.