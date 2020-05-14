Koronavirüs: İsviçreli ilaç firması Roche'un geliştirdiği antikor testinin kullanımı İngiltere'de onaylandı

İngiltere'de koronavirüsün bir kişiye daha önce bulaşıp bulaşmadığını tespit edecek antikor testi onaylandı.

Ülkenin kamu sağlığı kurumu, İsviçre merkezli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testi "çok olumlu bir gelişme" olarak yorumladı.

Kan testi aracılığıyla bir kişinin vücudunda antikor tespit edilmesi, bu kişiye koronavirüsün daha önce bulaştığı ve bu kişinin böylece bağışıklık kazandığı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar yetkililer bu tür testlerin yeterince güvenilir olmadıklarını söylemişlerdi.

Hükümetin daha sonra başarısız olduğu bildirilen antikor testlerine 16 milyon sterlin (136,2 milyon T.L.) harcadığı bildirilmişti.

BBC'ye konuşan kaynaklar, İsviçreli ilaç şirketi Roche tarafından geliştirilen testin başarılı olma potansiyeli en yüksek olan test olduğunu söylediler.

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, bağışıklık sistemleri antikor üretir, antikorlar da virüsü yok eder.

Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bir insanın vücudunda koronavirüse saldıran antikorlar bulunması, bu kişiye virüsün geçmişte bulaştığı anlamına geliyor.