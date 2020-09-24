Koronavirüs: İtalya Başbakanı Conte diğer Avrupa ülkelerinden iyi durumda olduklarını söyledi, 'Yeni bir genel karantina ihtimal dışı' dedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede koronavirüs salgınının şu anki gidişatının diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi olduğunu söyledi. Conte, "Virüsün yayılması yeniden yükselişe geçse bile baş etmeye hazırız. Mevcut durumda genel bir karantinaya ihtimal vermiyorum. Gerekirse daha küçük hedefli kısıtlamalar olabilir" dedi. Salgının ilk tespit edildiği Avrupa ülkesi olan İtalya, ilk aylardaki ağır vaka ve ölüm bilançosu, yoğun bakım servislerinde yaşanan aşırı yüklenme nedeniyle Batı'da koronavirüs salgınının sembolü haline gelmişti. İtalya Mart-Nisan aylarında, özellikle kuzey bölgelerinde yoğun bakım ve morglarda yer kalmadığı haberleriyle uluslararası basında yer almıştı. Son haftalarda ise Avrupa'da birçok ülkede koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni tedbirler devreye girerken, İtalya'da son veriler durumun birçok Avrupa ülkesine göre çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Son günlerde İtalya'yla ilgili dünya basınında çıkan haberler de bununla bağlantılı olarak yön değiştirdi: Salgının ilk aylarında "kötü örnek" olarak anılan İtalya şu anki tabloyla "iyi örnek" haline gelmiş durumda.

Başbakan Giuseppe Conte de bugün La Stampa gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, son günlerde uluslararası basında çıkan haberlere dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bu şekilde takdir edilmek, özellikle de İtalyanların örnek teşkil eden davranış şeklinin görülmesi bana gurur veriyor. Biz her zaman bilim ve vicdan çerçevesinde, vatandaşların sağlığını her şeyin üzerinde tutarak maksimum ihtiyat ve orantılı davranma ilkesiyle hareket ettik." Conte, şu anda İtalya'da salgın verilerinin birçok Avrupa ülkesinin gerisinde olduğuna da vurgu yaptı ve şöyle devam etti: Sağlık sistemlerinin son gelişmeler sonrası hazırlıklı olduğunu vurgulayan Conte, şu an için en önemli konunun ihtiyatı elden bırakmamak ve bugüne kadar yapılan fedakarlıkları boşa çıkarmamak olduğunu da söyledi. Günlük vaka sayısı 1640 İtalya'da son bir günde 103 bin 696 koronavirüs testi yapıldı ve 1640 yeni tespit edildi. Ülkede salgının başından beri belirlenen vaka sayısı 302 bin 537'ye çıktı. Son bir günde 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 35 bin 758 oldu.