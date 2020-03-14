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Koronavirüs İtalya'da uçuş trafiğini de etkiledi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Çin’den sonra koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya’ya uçuşların birbiri ardına askıya alınması, ülke genelinde hava trafiğini de vurdu.

Koronavirüs İtalya'da uçuş trafiğini de etkiledi

Çin’den sonra en fazla koronavirüsünden etkilenen ülke İtalya oldu. Ülkede koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı Cuma itibariyle 14 bin 955’e çıkarken, ölü sayısı ise 1266’ya yükseldi. İtalya'da koronavirüsün yayılmasının hızının kesilmemesi üzerine tüm ülkenin karantinaya alınması, tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının boş kalmasına yol açtı.Virüsün ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana ülke adeta sessizliğe gömüldü.Ülkede de uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerinde dikkat çekti.

UÇAK HAREKETLİĞİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yıl 64,6 milyon turist ağırlayan İtalya’ya koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde havayollarının birbiri ardına uçuş trafiğindeki iptalleri radar görüntülerine de yansıdı.

Bugün öğlen saatlerinde İtalya hava sahasındaki görüntü özellikle dikkat çekti. Radar kayıtlarına göre İtalya hava sahasında uçak hareketliliğindeki büyük düşüş olduğu gözlendi. Özellikle Roma havalimanlarındaki uçak trafiğindeki azalma kayıtlara yansıdı.

Koronavirüsü öncesi İtalya hava sahasındaki uçuş trafiğindeki yoğunluk radar kayıtlarına da yansımıştı.

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Kaynak: DHA


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