Koronavirüs - İtalya karantinaya uyandı: "Artık tüm İtalya kapalı"

İtalya güne, koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde alınan olağanüstü tedbirler ve bu tedbirlerin yarattığı şaşkınlıkla uyandı. 463 ölümle koronavirüs nedeniyle Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün akşam açıklanan kararname, virüsün yayılmasını kontrol altında almak amacıyla insanların hareketliliğini kısıtlamayı amaçlıyor. 60 milyonluk ülkenin tamamında bugünden itibaren uygulanacak kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze de dahil törenlerin iptali gibi gündelik hayatı derinden etkileyecek kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor. Başbakan Conte, "evden çıkmama kararnamesi" diye nitelediği yeni tedbir paketini açıklamasının ardından sosyal medyada şu mesajı yayımladı: "İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım, toplumun iyiliği için bir şeylerden vazgeçelim. Söz konusu olan sevdiklerimizin, ebeveynlerimizin, çocuklarımızın, dede ve ninelerimizin sağlığı. "Ben evde kalıyorum" kararnamesini az önce imzaladım."

https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1237145779350929410 Süpermarketlere akın Başbakan'ın dün akşamki açıklamasının ardından ülke genelinde vatandaşların süpermarketlere akın ettiği haberleri gelmeye başladı. Bunun üzerine hükümet kaynaklarından İtalyan basınına yapılan açıklamalarda, yeni kuralların ihtiyaç alışverişine herhangi bir kısıtlama getirmediği vurgulandı. Haberlere göre gıda alışverişi için dışarı çıkmak gerekli ihtiyaçlar arasında sayılacak ve kısıtlamaya tabi tutulmayacak. Kamu kurumları ve toplu taşıma araçları da şimdilik hizmet vermeye devam edecek. Yeni tedbir paketiyle, daha önce ülkenin kuzeyindeki bölgelerde uygulanan yasak ve kısıtlamalar ülke geneline yayılacak. Koronavirüsle mücadele amacıyla bir Avrupa ülkesinin genelinde ilk kez uygulanacak kısıtlamalar bugünkü İtalyan gazetelerinde şu manşetlerle yer aldı: Corriere della Sera: Artık tüm İtalya kapalı

Artık tüm İtalya kapalı La Stampa: Coronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi

Coronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi La Repubblica: Herkes evinde

Herkes evinde Il Giornale: Her şey kapatılıyor

Her şey kapatılıyor Il Manifesto: Herkes eve Koronavirüs salgınında son durum ne?

Koronavirüs hakkında neler biliniyor, Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son durum ne, hangi önlemler alındı?

Koronavirüs endişesi nedeniyle evlerde en çok neler depolanıyor?

Başbakan Conte, ülke çapında uygulanacak yeni tedbirlere, yoğun bakıma alınan ve hayatını kaybedenler başta olmak üzere vaka sayılarındaki önemli artış nedeniyle karar verildiğini söyledi.