Koronavirüs: İtalya salgına karşı nasıl mücadele etti?

Öndeki arabanın camından yükselen çocuk ağlaması sesi, uzatılan bir şeker veya renkli resimle dindiriliyor; sürüntü örneği alınırken bu tür yöntemlere başvurmak işe yarıyor. Roma'daki bu "bebekler için araçta test" merkezinde bir sonraki arabaya sıra geliyor.

Burada 0-6 yaş arası çocuklara test yapılıyor. 30 dakika içinde alınan sonuç negatifse çocuklar okula veya kreşe dönebiliyor, sınıflarında pozitif vaka çıkmışsa bile.

Koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen bu Avrupa ülkesinde artık bu inovatif yöntem uygulanıyor. İtalya bugün salgını diğer birçok ülkeden çok daha başarılı yönetiyor.

Salgın neden yükselişte değil**?**

Son iki haftadır İtalya'da 100 bin kişi başına düşen koronavirüs vaka sayısı 37 ile Avrupa'daki en düşük oranlardan biri. Bu oran İngiltere'de 100'ün, Fransa'da 230'un üzerinde, İspanya'da ise 330 civarında.

Araçta test projesinin kurucularından biri olan çocuk doktoru Elisabetta Cortis, "Şubat ve Mart çok zorluydu. Sonra kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşadık, çocuklar pek çok sorunla karşılaştı: Arkadaşsız, okulsuz, sporsuz, hiçbir şeyleri olmadan yalnız kaldılar" diyor.