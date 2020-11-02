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Koronavirüs: İtalya'da akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanacak, riskli bölgeler seyahat kısıtlanacak

02.11.2020 16:21 | Son Güncelleme

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış üzerine hükümet yeni kısıtlayıcı tedbirler alınmasını kararlaştırdı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Koronavirüs: İtalya'da akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanacak, riskli bölgeler seyahat kısıtlanacak

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış üzerine hükümet yeni kısıtlayıcı tedbirler alınmasını kararlaştırdı.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından bugün parlamentodaaçıklanan karara göre ülke risk seviyesine göre üç bölgeye ayrılacak. Salgın verilerinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha sıkı tedbirler alınacak ve bu bölgeler için seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Ülke genelinde de akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak. Başbakan sokağa çıkma yasağının hangi saatleri kapsayacağını açıklamazken İtalyan basını uygulamanın akşam 21.00 ya da 22.00'den itibaren başlayacağını duyurdu. Halen bazı bölgelerde 23.00 ya da 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Geçen hafta uygulanmaya başlanan tedbirlerle sinema-tiyatro, spor salonları kapatılmış; bar, kafe ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmişti. Bar ve restoranların saat 18.00'den sonra yalnızca paket servisi yapmasına izin veriliyor.

İtalya

Başbakan'ın bugünkü açıklamasına göre bunlara ek olarak müzeler de kapatılacak.

Toplu taşımada araç kapasitesinin en fazla yüzde 50'sine kadar yolcu alımına izin verilecek.

Alışveriş merkezleri hafta sonları kapatılacak.

Orta öğretim kurumlarında uzaktan eğitime ağırlık verilecek.

Yeni kuralların detayları, Çarşamba gününe kadar bir kararnameyle açıklanacak.

Vaka sayıları iki katına çıktı

Başbakan Conte, son haftalarda yeni vaka sayıları hızla artsa da, mevcut koşulların salgının zirve noktasına ulaştığı geçen ilkbahardakinden daha olumlu seyrettiği gerekçesiyle şu aşamada genel bir karantinaya gerek olmadığını belirtti.

İtalya

Conte öte yandan vaka sayılarının bir hafta öncesine kıyasla iki katına çıktığını, bazı bölgelerde de sağlık sisteminin büyük stres altında olduğunu söyledi ve "Önlem olarak yeni tedbirler almak zorundayız" dedi.

Başbakan, yeni önlemler alınmazsa bir ay içinde ülkenin 20 bölgesinden 15'inde gelecek ay yoğun bakım servislerinin doluluk oranının kritik seviyeye ulaşacağını belirtti.

İtalya'da son olarak dün akşam açıklanan verilere göre son 24 saat içinde 29 bin 907 yeni vakanın belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 709 bin 335'e ulaştı. Covid-19 nedenli can kayıpları da bir günde 208 artarak 38 bin 826'ya çıktı.

Kısıtlamalar ülkede protesto ediliyor

Öte yandan, İtalya'da son haftalarda koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla getirilen kısıtlamalar ülkede protesto gösterilerine de neden oluyor. Restoran ve barlara saat kısıtlaması getirilmesi, sinema ve tiyatroların kapatılması gibi tedbirler bu sektörlerde çalışanların tepkisiyle karşılaştı.

Hükümet, kısıtlayıcı tedbirlerin vatandaşlara ekonomik zararını azaltmak amacıyla destek paketleri hazırlasa da bu destek paketlerinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle günlerdir birçok kentte gösteriler yapılıyor. Napoli, Milano, Torino gibi birçok kentte yapılan gösterilerde zaman zaman şiddet eylemlerine de rastlanıyor.

Cumartesi günü Roma'da düzenlenen bir protesto gösterisinde göstericilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşanmış, Torino'da da dün "Karantinaya hayır" sloganıyla bir gösteri düzenlenmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı, şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde aşırı sağ ve aşırı sol grupların, fanatik futbol taraftarlarının ve organize suç örgütlerinin de dahlinin olduğunu belirtti.

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