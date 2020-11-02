Koronavirüs: İtalya'da akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanacak, riskli bölgeler seyahat kısıtlanacak

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış üzerine hükümet yeni kısıtlayıcı tedbirler alınmasını kararlaştırdı.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından bugün parlamentodaaçıklanan karara göre ülke risk seviyesine göre üç bölgeye ayrılacak. Salgın verilerinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha sıkı tedbirler alınacak ve bu bölgeler için seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Ülke genelinde de akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak. Başbakan sokağa çıkma yasağının hangi saatleri kapsayacağını açıklamazken İtalyan basını uygulamanın akşam 21.00 ya da 22.00'den itibaren başlayacağını duyurdu. Halen bazı bölgelerde 23.00 ya da 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Geçen hafta uygulanmaya başlanan tedbirlerle sinema-tiyatro, spor salonları kapatılmış; bar, kafe ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmişti. Bar ve restoranların saat 18.00'den sonra yalnızca paket servisi yapmasına izin veriliyor.

Başbakan'ın bugünkü açıklamasına göre bunlara ek olarak müzeler de kapatılacak.