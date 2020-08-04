HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi

Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi

04.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı koronavirüs antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu ortaya koydu. Bu da gerçek vaka sayısının, resmi verilerin 6 katı olduğunu anlamına geliyor.

Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı koronavirüs antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu ortaya koydu. Bu da gerçek vaka sayısının, resmi verilerin 6 katı olduğu anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından yürütülen çalışmada, Mayıs-Temmuz ayları arasında ülke genelinde 64 bin 660 kişiye antikor testi yapıldı. Test sonuçları, nüfusun yüzde 2,5'ine denk gelen 1 milyon 482 bin kişinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini ortaya çıkardı.

İtalya'da son olarak dün akşam açıklanan resmi verilere göre Şubat sonunda ilk koronavirüs vaka ve ölümlerinin tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 248 bin 229'a ulaştı. Resmi veriler, 4 milyondan fazla kişiye yaklaşık 7 milyon test yapılmasıyla belirlendi.

Ülkede toplam can kaybı ise 35 bin 166'ya çıktı. Son bir günde 159 yeni vaka ve 12 ölüm kayıtlara geçti.

Halen hastanede tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 734, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41.

Araştırmanın sonuçlarını duyuran Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Araştırmaya göre İtalyanların yüzde 2,5'i virüs kaptı. Bu ve diğer veriler gösteriyor ki, hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirler ve vatandaşların doğru davranışı salgının yayılmasını sınırlandırdı" dedi.

Bakan, İtalya'nın "fırtınadan çıktığını ancak henüz güvenli bir limana yanaşmadığını" da söyledi ve tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısı yaptı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bölgelerden Sorumlu Bakan Francesco Boccia ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza

Sağlık personeli ve restoran çalışanlarında oran yüksek

Sağlık Bakanlığı ve Istat'ın araştırmasında koronavirüsün en yaygın olduğu meslek gruplarının sağlık personeli ve restoran çalışanları olduğu da belirlendi.

Genel nüfus içinde koronavirüs oranı yüzde 2,5 seviyesindeyken, sağlık personelinde bu oran yüzde 5,6, restoran çalışanlarında ise yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Diğer meslek grupları için ise kayda değer bir farklılık tespit edilmedi.

Yaş gruplarında ise 0-5 yaşları arasındaki çocuklar ve 85 yaş üstündekiler arasında virüsün genel nüfusa kıyasla daha az yaygın olduğu görüldü.

5 yaş ve altındaki çocukların yüzde 1,3'ünde, 85 yaş üzerindeki grubun ise yüzde 1,8'inde antikorlara rastlandı.

Araştırmacılar bu farkın, bu yaş gruplarının aileleri ya da kendileri tarafındandaha dikkatle korunmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Cinsiyetler arasında ise kayda değer bir farka rastlanmadı.

Araştırmada ayrıca, koronavirüs kapmış olsa da hastalık semptomu göstermeyenlerinoranı yüzde 27.3 olarak belirlendi.

Lombardiya bölgesi

Kuzey-güney farkı

Araştırmaya göre, İtalya'nın kuzey bölgeleri ile güney bölgeleri arasında virüsün yaygınlığı açısından büyük fark bulunuyor. Kuzeydeki Lombardiya bölgesinde halkın yüzde 7,5'inde antikor bulunurken güneydeki tüm bölgelerde bu oran yüzde 1'in altında.

En düşük oranlar ise yüzde 0,3 ile Sicilya ve Sardinya adalarında belirlendi.

İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Lombardiya'da, ülke nüfusunun yaklaşık 6'da birine denk gelen 10 milyon kişi yaşıyor.

Lombardiya, ülkede salgının ilk baş gösterdiği ve en fazla can kaybı ve vakanın görüldüğü bölge. Resmi verilere göre ülke genelindeki vakaların yüzde 39'u ve ölümlerin yüzde 48'i bu bölgeden.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldüJaponya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
İspanya eski Kralı ülkeden ayrılma kararı aldı

İspanya eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

Alman Paul-Ehrlich Enstitüsü Başkanı: Korona aşısı için çok umutluyum

'Korona aşısı için çok umutluyum'

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez korona görüldü

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de 'salgını unutturan' bira festivali

Koronanın çıkış noktasında 'salgını unutturan' bira festivali

Notre Dame'ın devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Temizliği 4 yıl sürecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.