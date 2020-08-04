Koronavirüs: İtalya'da antikor testleri vaka sayısının açıklananın 6 katı olduğunu gösterdi

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı koronavirüs antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu ortaya koydu. Bu da gerçek vaka sayısının, resmi verilerin 6 katı olduğu anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından yürütülen çalışmada, Mayıs-Temmuz ayları arasında ülke genelinde 64 bin 660 kişiye antikor testi yapıldı. Test sonuçları, nüfusun yüzde 2,5'ine denk gelen 1 milyon 482 bin kişinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiğini ortaya çıkardı.

İtalya'da son olarak dün akşam açıklanan resmi verilere göre Şubat sonunda ilk koronavirüs vaka ve ölümlerinin tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 248 bin 229'a ulaştı. Resmi veriler, 4 milyondan fazla kişiye yaklaşık 7 milyon test yapılmasıyla belirlendi.

Ülkede toplam can kaybı ise 35 bin 166'ya çıktı. Son bir günde 159 yeni vaka ve 12 ölüm kayıtlara geçti.

Halen hastanede tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 734, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41.

Araştırmanın sonuçlarını duyuran Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Araştırmaya göre İtalyanların yüzde 2,5'i virüs kaptı. Bu ve diğer veriler gösteriyor ki, hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirler ve vatandaşların doğru davranışı salgının yayılmasını sınırlandırdı" dedi.