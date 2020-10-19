Koronavirüs: İtalya’da Covid-19 tedbir paketi, hükümet ile belediyeleri karşı karşıya getirdi

İtalya'da koronavirüs salgınındaki artışı durdurmak amacıyla dün akşam açıklanan yeni tedbirler ülkede bazı kesimlerce "fazla yumuşak" oldukları ve sorumluluğu yerel yönetimlere bıraktığı gerekçesiyle eleştirildi. Başbakan Giuseppe Conte tarafından açıklanan yeni tedbir paketi, geçen haftalarda alınan önlemlere kıyasla büyük yenilikler içermiyor. Örneğin geçen haftaki tedbir paketiyle, restoran ve barların en geç saat 00:00'da kapatılması ve saat 21:00'den sonra ayakta müşteri kabul edilmemesi kuralı getirmişti. Başbakan Conte'nin dün açıkladığı yeni pakette ise ayakta müşteri kabulü için saat limiti 18:00'e çekildi. Ayrıca restoranlarda bir masada altıdan fazla müşteriye izin verilmemesi koşulu getirildi. Başbakan Conte, kapalı spor salonu ve havuzlara ise bir hafta süre verdi ve bu sürede salgını önleme amaçlı kurallara uyulmaması halinde kapatılabileceklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağı kararı belediyelerin Covid-19 vaka sayılarının artışta olduğu bazı Avrupa ülkelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanırken İtalyan hükümeti şu aşamada böyle bir karar almadı. Hükümet, gerekli durumlarda saat 21:00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisini belediyelere verdi.

Bu karar belediye başkanlarından tepki çekti. İtalya Ulusal Belediyeler Birliği Başkanı ve Bari Belediye Başkanı Antonio De Caro, hükümeti "sorumluluğu belediyelere yüklemekle" suçladı. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori de hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı ve yerel yönetimlerin sokağa çıkma yasağı gibi kuralları uygulamak için gerekli kolluk gücüne sahip olmadığını belirtti. Bergamo, İtalya'da Covid-19 salgınından en fazla etkilenen kent. Belediye başkanları ile merkezi hükümet arasındaki çatışma bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer aldı. La Repubblica manşetten verdiği haberde "Belediye başkanları Conte'ye öfkeli" başlığını kullandı. Gazete, Başbakan'ın tedbirler konusunda "yumuşak bir çizgi" seçmesinde ekonomiyi koruma çabasının etkili olduğuna da dikkat çekti. Domani gazetesi de manşet haberinde, "Vakalar rekor seviyede ama Conte tedbirleri en az düzeyde sıkılaştırdı" şeklinde eleştirel bir başlık kullandı. La Stampa da yeni kararları "mini tedbirler" olarak duyurdu. Hükümetin aldığı yeni tedbir kararlarının yetersiz bulunması ve belediyelerin tepkisi sosyal medyada da en çok tartışılan konular arasına girdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda hükümetin salgına karşı özel tedbirler almamak şeklindeki "İsveç modelini" benimsediğini savunanlar da oldu.