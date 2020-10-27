HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İtalya’da Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşması birçok kentte protesto edildi

Koronavirüs: İtalya’da Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşması birçok kentte protesto edildi

27.10.2020 13:14 | Son Güncelleme

İtalya'da hükümetin Covid-19 salgınına karşı önlemleri sıkılaştırması birçok kentte zaman zaman şiddet olaylarının da görüldüğü gösterilerle protesto edildi.

Koronavirüs: İtalya’da Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşması birçok kentte protesto edildi

İtalya'da hükümetin Covid-19 salgınına karşı önlemleri sıkılaştırması birçok kentte zaman zaman şiddet olaylarının da görüldüğü gösterilerle protesto edildi.

Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen Pazar günü açıkladığı yeni kararnameyle restoran ve barlara saat kısıtlaması getirilmesi; sinema, tiyatro, spor salonlarının kapatılması gibi bir dizi yeni kısıtlama dünden itibaren uygulanmaya başladı.

Bu tedbirlerden etkilenen işletmeciler dün akşam hükümeti ve yerel yönetimleri protesto etti.

Milano'da bölge yönetim binasına yürüyen göstericileri durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Göstericiler zaman zaman "Özgürlük, özgürlük, özgürlük!" şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin molotof kokteylleri kullandığı, polise taş ve fişekler attığı eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

Torino'da da bazı göstericilerin polise fişek, taş, şişe attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği görüldü.

Kentte, aralarında lüks markaların da yer aldığı bazı mağazaların yağmalandığı da haberlerde yer aldı. Torino'da aralarında gazeteci ve polislerin de yer aldığı yaklaşık 10 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da eylemler

'Herkese acil durum maaşı'

Napoli kentinde de yaklaşık 1000 kişi bölge yönetimi binası önünde oturma eylemi yaptı. Aralarında restoran-bar işletmecileri, eğlence sektörü temsilcilerinin de bulunduğu göstericiler "Kararnameye isyan et", "Herkese acil durum maaşı" gibi pankartlar taşıdı.

Protesto gösterileri bugünkü gazetelerin baş sayfalarında "Öfke meydanda", "Çatışmalar ve yağmalanan mağazalar. Kentlerde protesto ateşi" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalya'da eylemler

'Neo-faşistlerin faydalanması önlenmeli'

Hafta sonunda başkent Roma ve Napoli'de benzer gösteriler yapılmıştı. Bu gösterilere, salgın önlemlerinin yol açtığı ekonomik ve toplumsal sıkıntılardan faydalanmak amacıyla mafya klanlarının ve aşırı sağ grupların sızdığı öne sürülüyor.

İtalya'da faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de dün yaptığı açıklamada, "neo-faşist örgütlerin sosyal huzursuzluktan faydalanmasını" önlemek için kurumların devreye girmesi çağrısı yaptı. Dernek bunun için öncelikle salgın tedbirlerinden en ağır etkilenen kesimlere acilen destek verilmesi gerektiğini belirtti.

'Noel'de biraz rahatlamak için' yeni önlemler

İtalya'da koronavirüs vaka sayılarının son haftalarda hızla tırmanışa geçmesi üzerine hükümet tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Genel bir karantina kararından şu aşamada kaçınılsa da salgın eğrisinin kontrol altına alınabilmesi amacıyla son olarak Pazar günü yeni önlem kararları alındı.

Başbakan Giuseppe Conte, gelecek ayki Noel döneminde "biraz rahatlayabilmek için" bu tedbirlerin şart olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19'a karşı yeni tedbirleri açıkladı.

Dünden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak son kararnameye göre bar, kafe, pastane, dondurmacı ve restoranlar saat 18.00'de kapatılacak ve bu saatten sonra yalnızca evlere servis ve paket servis hizmeti verebilecek.

Meydanlarda ve sokaklarda da 18'den sonra yiyecek-içecek tüketmek yasak olacak.

Sinema, tiyatro, konser salonu, spor salonu, havuz, dans salonu, kumarhane, bahis bayileri kapanacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da vatandaşlara gerekli olmadıkça yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Ülkede son olarak dün açıklanan verilere göre bir gün içinde tespit edilen yeni Covid-19 vaka sayısı 17 bin oldu. Salgının başından beri belirlenen toplam vaka sayısı 542 bin 789'a ulaştı. Bir gün içinde 141 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 37 bin 479'a çıktı.

PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Eski paraşütçü dünya rekoru denemesinde ölümden döndüEski paraşütçü dünya rekoru denemesinde ölümden döndü
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Hacker 5. tahmininde buldu! İşte Trump'ın Twitter şifresi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Günde 16 bin kalori alan profesyonel yiyicinin kilosuna inanamayacaksınız
Günde 16 bin kalori alıyor! Kilosuna inanamayacaksınız
Fransa İçişleri Bakanı: Türkiye'nin, Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor
'Türkiye'nin, Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerekiyor'
Ermenistan'ın büyük hezimeti: Görevden alındı!
Ermenistan'ın büyük hezimeti: Görevden alındı!
Kendini klonlayan mutant kerevitler, Belçika'da mezarlığı ele geçirdi
Kendini klonlayan mutant kerevitler mezarlığı ele geçirdi
Paşinyan'ın eşi askeri eğitim alıp cepheye gidecek!
Paşinyan'ın eşi askeri eğitim alıp cepheye gidecek!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.