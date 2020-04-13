HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 vakalarının artış oranı en düşük seviyede

Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 vakalarının artış oranı en düşük seviyede

13.04.2020 20:04 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 566 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 20 bin 465'e çıktı. Vaka sayısı düne göre yüzde 2 arttı. Bu oran, salgının başından beri toplam vaka sayısındaki en düşük artış oldu. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 vakalarının artış oranı en düşük seviyede

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 566 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 20 bin 465'e çıktı.

Bir gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı düne göre artış gösterdi. Ülkede dün 431 kişi hayatını kaybederken önceki gün ise bu sayı 619'du.

İtalya'da salgının başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 159 bin 516'ya ulaştı. Vaka sayısı düne göre yüzde 2 arttı. Bu oran, salgının başından beri toplam vaka sayısındaki en düşük artış oldu. Toplam vaka sayısındaki bir önceki en düşük artış yüzde 2,29 ile 7 Nisan'da kaydedilmişti.

Ülke genelinde bir aydan uzun süredir uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin öncesinde ise bu oran yüzde 24,4 seviyesindeydi.

İtalya'da Şubat sonundan kuzey bölgelerde uygulanan karantina tedbirleri 10 Mart'tan itibaren ise ülke geneline yayılmış ve kademeli olarak sıkılaştırılmıştı. 10 Mart'tan bir hafta sonra toplam vaka sayısındaki artış yüzde 12.6'ya, 2 hafta sonra yüzde 8.21'e, 3 hafta sonra ise yüzde 3.98'e gerilemişti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 10 gündür azalıyor

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı da 10 gündür düşüşte. Bugün itibariyle 3 bin 260 Covid-19 hastası yoğun bakımda tedavi görüyor. 10 gün önce ise bu sayı 4068'di.

Covid-19'a yakalandıktan sonra iyileştikleri belirlenenlerin sayısı da son bir günde 1224 artarak 35 bin 435'e çıktı.

İtalya'da salgınla mücadele amacıyla bir aydan uzun süredir uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresi son olarak 13 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Yarıdan itibarense kitabevi, çocuk giyim mağazası gibi bazı işletmelerin yeniden açılmasına izin verilecek.

Koronavirüs

PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
ABD'li ünlü sunucu yakalandıABD'li ünlü sunucu yakalandı
Alkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdularAlkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdular

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

New York'ta koronavirüs ölümleri 10 bini geçti

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 20 bini aştı

ABD'li sunucu George Stephanopoulos koronavirüse yakalandı

ABD'li ünlü sunucu yakalandı

ABD'den korkunç haber: 24 saatte 1508 can!

ABD'de ölü sayısında korkunç artış

Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 717 kişi öldü

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.