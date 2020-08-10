Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 yardımından faydalanan 5 milletvekiline istifa çağrıları

İtalya'da hükümetin, Covid-19 tedbirlerinden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla verdiği 600 ve 1000 euro'luk yardımlardan beş milletvekilinin de faydalandığı ortaya çıktı.

La Repubblica gazetesinin ortaya çıkardığı skandala karışan milletvekillerinin isimleri, gizlilik kanunları gereği açıklanmadı. Ancak beş milletvekilinin üçünün muhalefetteki Lig (Lega) Partisi'nden, diğer ikisinin de iktidardaki 5 Yıldız Hareketi ve Yaşayan İtalya (Italia Viva) partilerinden olduğu belirtildi.

La Repubblica'nın sosyal sigorta kurumundan kaynaklara dayandırdığı haberi üzerine, bu milletvekillerine istifa çağrıları gelmeye başladı.

Milletvekillerinin yanı sıra, 2 bin kadar yerel yönetim yetkilisinin de Covid-19 yardımlarından faydalandığı iddia edildi.

İtalya'da Covid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan kapama tedbirlerinin ekonomiyi durma noktasına getirmesi nedeniyle hükümet, Mart ayından itibaren çalışanlara ekonomik destek paketleri hazırlamıştı. Milletvekillerinin, serbest çalışanlar için hazırlanan yardım paketlerinden faydalandığı belirtiliyor. Bu pakette, Mart ve Nisan aylarında 600 euro, Mayıs'ta ise 1000 euro'luk mali destek yer alıyordu.