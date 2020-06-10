Koronavirüs: İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin yakınları 'Gerçekler ortaya çıksın, adalet istiyoruz' diyerek suç duyurusunda bulundu

İtalya'da koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan Bergamo'da, yakınlarını kaybedenlerden oluşan bir grup toplu suç duyurusunda bulundu.

Yakınlarını koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle kaybedenlerden oluşan 50 kişilik bir grup bu sabah Bergamo Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunarak "gerçeklerin ortaya çıkması ve kurbanlar için adaletin tesisini" istediklerini söyledi.

Bergamo'da pandemide yakınlarını kaybedenler "Şikayet Edeceğiz" isimli bir komite kurmuştu. Bu komitede yer alan 200 kişinin daha suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Şikayet Edeceğiz komitesi üyeleri, sağlık krizi boyunca "Ellerinden geleni yapan sağlık görevlilerine değil, yalan söylemekten başka bir şey yapmayan politikacılara karşı" olduklarını belirtiyor.

Şikayetçiler, salgının başında vakaların görüldüğü yerlerin hemen "kırmızı bölge" ilan edilmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması gibi ihmal ve hataların yapıldığını söylüyor.

Kuzeydeki Lombardiya bölgesinde yer alan 1,1 milyon nüfuslu Bergamo'da resmi kayıtlara göre Şubat ayından bu yana pandemide yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu, geçen yıllara göre bu senenin aynı döneminde bölgede fazladan 6 bin kişinin öldüğünü söyledi.