Koronavirüs: İtalya'da günlük 1000'in üzerine çıkan vaka sayısının 'büyük kısmı tatilden dönenler'

İtalya'da 3 aydan uzun süredir ilk kez, son 2 gündür yeni koronavirüs vaka sayıları 1000'in üzerine çıktı. Bu vakaların büyük kısmının tatilden dönen kişiler olduğu belirtildi. Ülkede önceki gün 1071, dün de 1210 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu sayılar, 12 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayıları oldu. İtalyan basınındaki haberlere göre yeni vakaların yaklaşık yarısı, başta İtalya'nın Sardinya adası, İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'dan olmak üzere tatilden dönen kişilerden oluşuyor. İtalya hükümeti, İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'da salgının yükselişte olduğu gerekçesiyle bu ülkelerden gelenlere koronavirüs testi zorunluluğu getirmişti. İtalya'nın Sardinya adasında da son günlerde turistik tesislerde virüsün yayılması üzerine, bazı bölgeler bu adadan gelenlere test yapmaya başladı. Başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinde dün tespit edilen 184 yeni vakanın yüzde 35 Sardinya'dan olmak üzere toplam yüzde 60'ı tatilden dönen kişiler oldu.

Kuzeydeki Lombardia bölgesinde de 239 yeni vakanın 3'te ikisinin yurtdışından dönen vatandaşlar olduğu açıklandı. 'Koronavirüs bavullarla taşınıyor' İtalya'da Mart-Nisan aylarının ardından düşüşe geçen salgın eğrisinin son haftalarda yeniden yükselmeye başlaması bugünkü ulusal gazetelerin birçoğunun manşetinde yer aldı. La Repubblica gazetesi manşetten "Yeni vakaların yarısı tatilde hastalandı" başlığını kullandı. Gazete, "Koronavirüs bavullar ve sırt çantalarıyla taşınıyor; uzaklaşmıştı, şimdi tatilden dönüyor" diye yazdı. Corriere della Sera gazetesi de baş sayfadan "Tatil dönüşleri endişe yaratıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Pozitiflerin sayısı 1210'a ulaştı, büyük kısmı tatilden dönenler" ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden olan İtalya'da ilk vaka ve ölümlerin tespit edildiği Şubat ayından bu yana toplam can kaybı 35 bin 437'ye, toplam vaka sayısı da 259 bin 345'e ulaştı. Salgını kontrol altına alma amaçlı kısıtlayıcı tedbirler yaklaşık 3 ay sonra salgın eğrisinin düşüş eğiliminin sabitlenmesi üzerine Mayıs ayında büyük ölçüde gevşetilmişti. Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından da salgın eğrisindeki düşüş bir süre devam etse de yaklaşık bir aydır vaka sayıları yeniden artışa geçti.

Ağustos'tan itibaren artış yeniden başladı Mart ayında günlük vaka sayısı 6 binin, günlük ölümler de 900'ün üzerine çıkarken, Temmuz başında günlük vaka sayıları 100-200 hattına inmiş, ölüm sayısı da en fazla 21'e ulaşmıştı. Ancak Ağustos ayında vaka sayılarında hızlı bir artış görülmeye başladı. 23 Temmuz'da son bir haftanın günlük vaka sayısı ortalaması 229 seviyesindeydi. 23 Ağustos itibariyle ise bu ortalama 776'ya yükselmiş durumda. Günlük can kayıplarında ise henüz bir artış kaydedilmedi. Bir ay önce bir haftanın günlük ortalama can kaybı 11'di, 23 Ağustos haftasında ise bu sayı 6 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da bir ayda 49'dan 69'a çıktı. Yoğun bakımdakilerin sayısı Nisan başında 4 binin üzerindeydi. Son haftalarda vaka sayıları yükseliş gösterse de can kayıpları ve ağır vakalarda benzer bir artış görülmemesi, test stratejisindeki değişiklikler ve yeni vakaların yaş ortalamasının düşük olmasıyla açıklanıyor. Temas takibi ve riskli bölgelerden dönenlere test yapılmasıyla semptomatik olmayan vakaların da erken teşhis edilebildiği belirtiliyor.