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Koronavirüs: İtalya'da iki kişinin ölmesinin ardından 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı

23.02.2020 12:47 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin hayatını kaybetmesi ve 76 kişide de virüs tespit edilmesi nedeniyle olağanüstü önlemler alınıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkenin kuzeyinde virüse rastlanan kasabalara giriş-çıkışlar yasaklandı.

Koronavirüs: İtalya'da iki kişinin ölmesinin ardından 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı

İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin hayatını kaybetmesi ve 76 kişide de virüs tespit edilmesi nedeniyle olağanüstü önlemler alınıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla, ülkenin kuzeyinde virüse rastlanan kasabalara giriş-çıkışlar yasaklandı.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Veneto bölgelerinde 78 ve 77 yaşlarında iki kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

54'ü Lombardia, 17'si de Veneto bölgelerinde olmak üzere 76 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Henüz az sayıda kişide olsa da virüse rastlanan diğer bölgeler ise Emilia Romagna, Lazio ve Piemonte.

Lombardia ve Veneto'da toplamda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi. Bu yerleşim yerlerinde yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları da istendi.

Bakanlar Kurulu'nun dün gece aldığı kararla, giriş-çıkış yasağının uygulanması için polis güçleri yeterli olmazsa ordudan da destek istenecek.

korona

Maçlar ertelendi, okullar tatil edildi

Virüsün görüldüğü bölgelerde bu hafta sonu yapılması planlanan 3 Serie A maçı da dahil olmak üzere spor müsabakaları ertelendi, okullar eğitime ara vermeye başladı ve kamuya açık iş yerleri kapatıldı.

Lombardia bölgesinde yer alan Milano'da devam eden moda haftası kapsamında düzenlenen bazı etkinliklerde de tedbir amacıyla değişikliğe gidildiği belirtiliyor.

Virüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirleri açıklayan Başbakan Giuseppe Conte, muhalefetteki Lig lideri Matteo Salvini'nin dile getirdiği Schengen'in askıya alınması talebini ise reddetti.

Avrupa'da şu ana kadar koronavirüsün en yaygın görüldüğü ülke haline gelen İtalya'da salgın korkusu ve alınan olağanüstü tedbirler bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

La Repubblica gazetesi "Kuzeyde virüs felci", Corriere della Sera "Virüsü izole etmek için şerit", La Stampa "İtalya kilit altında", Il Fatto Quotidiano "Virüs: Kuzey İtalya kuşatma altında", Il Giornale "Salgın yayılıyor. Kuzey kapandı" manşetleriyle çıktı.

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