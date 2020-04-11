Koronavirüs: İtalya'da mafya 'salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor'

Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, "Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…" diye anlattı.

"Organize suç örgütleri şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Buradaki strateji şu: Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak."

Geçen hafta içinde, İtalya'daki Yabancı Basın Derneği'ne New York'tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin salgın döneminden nasıl faydalandığını şöyle açıkladı:

Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve "Gomorrah" kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar" dedi.

İtalya'da mafya örgütlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor.

'Sorun sadece İtalya'nın güneyinde değil'

Roberto Saviano, bu durumun yalnızca Palermo, Napoli gibi geleneksel olarak mafyayla ilişkilendirilen kentlerde değil kuzeydeki Milano, Torino gibi kentlerin kenar mahallelerinde de yaşandığını söyledi.

"Mafya örgütlerinin beklediği şey bir kriz çıkması" diyen Saviano, Avrupa Birliği'nin İtalya'yı kriz anında yalnız bırakması halinde mafya yapılanmalarının bu krizden faydalanmasına olanak sağlanmış olacağını vurguladı.

Saviano, organize suç örgütlerinin Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de faal olduğunu hatırlattı ve bu durumdan tüm Avrupa'nın olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı'ndan valiliklere yazı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, özellikle refah seviyesinin düşük olduğu güney bölgelerde karantina tedbirlerinin getirdiği ekonomik sıkıntıların isyan hareketlerine dönüşebileceği ve mafya yapılanmalarının bu huzursuzluktan faydalanabileceği belirtiliyor.

İtalyan hükümeti, salgın tedbirlerinin işletmelere ve vatandaşlara yükünü hafifletme amaçlı ekonomik destek paketleri hazırlasa da bu yardımlar açığı kapatmaya yeterli görülmüyor. Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde "toplumsal bombanın patlaması" riskinden söz ediliyor.