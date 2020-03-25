Koronavirüs: İtalya'da ölü sayısı 463'e yükseldi, spor etkinlikleri durduruluyor

İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı düne göre 97 artarak 463'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar koronavirüs testi yapılan 53 bin 826 kişiden 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.

Hayatını kaybeden 463 kişinin yüzde 44'ü 80-89 yaşları, yüzde 31'i 70-79, yüzde 14'ü 90 üstü, yüzde 10'u 60-69, yüzde 1'i de 50-59 yaşları arasında.

Spor etkinlikleri 3 Nisan'a kadar askıya alınıyor

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, ülke genelinde her seviyedeki tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verdi. Bu karar Serie A maçlarını da kapsıyor, ancak uygulanması için hükümetin kararname çıkarması gerekiyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın askıya alınması çağrısı yapmıştı. Spadafora, kuzey bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen Serie A'yı durdurmayan lig yöneticilerini "sorumsuzlukla" suçlamıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta alınan, Serie A maçlarının Mart boyunca seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.