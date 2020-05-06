Koronavirüs: İtalya'da 'salgın nedeniyle cezaevinden çıkan mafya üyeleri yeniden organize olabilir' endişesi

La Repubblica'ya göre mafya üyelerinin ev hapsine alınması, mafyayla mücadele yetkililerini kaygılandırıyor. Bu kişilerin yüksek güvenlikli cezaevleri yerine evlerinde tutuldukları süre boyunca örgütleriyle yeniden iletişime geçmeleri riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Başkent Roma'da 44, Floransa'da 42, Milano'da ise 38 mafya ya da uyuşturucu kaçakçısı salgın nedeniyle evlerine döndü.

Cosa Nostra örgütünün merkezi olan Sicilya adasının başkenti Palermo'da bu sayı 61; 'Ndrangheta mafyasının bulunduğu Calabria bölgesindeki Catanzaro'da ise 41 oldu.

La Repubblica gazetesinin bugün manşetten yayımladığı habere göre Covid-19 riski nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınanlar arasında 376 mafya üyesi ya da uyuşturucu kaçakçısı da bulunuyor. Bunlardan en az dördü, ciddi nüfuza sahip mafyababaları.

Mafyayla mücadele savcıları, tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarının garanti altına alınmasının şart olduğunu teslim ediyor ancak bu kişilerin oluşturdukları risk nedeniyle ev ortamı yerine hapishane hastanesi gibi kontrolü daha kolay tesislere transfer edilmesini istiyor.

La Repubblica, ev hapsine alınan mafya üyelerinin kontrolünü sağlamanın "zorlu bir iş" olduğunu vurguladı ve kolluk kuvvetlerinin geceleri bile kontrol yapmak zorunda kaldığını yazdı. Gazeteye göre bu kişilerin keşfedilmemiş maddi varlıkları ve ilişki ağları gibi "sırlarıyla" birlikte evlerinde dönmesinin, mafya örgütlerinin yeniden organize olması için verimli toprak oluşturmasından endişe ediliyor.

Mafya, salgını 'nüfuzunu artırmak için' kullanıyor

İtalya'da koronavirüs salgınının mafya örgütlerinin "işine yarayabileceği" uyarıları daha önce de yapılmıştı. Aralarında gazeteci-yazar Roberto Saviano ve savcıların da yer aldığı çok sayıda yetkin isim, mafyanın nüfuzunu artırmak için salgın ortamından faydalandığını söylemişti.

Ülkenin güneyinden kuzeyine, özellikle kenar mahallelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için mafya yapılanmalarının gıda yardımı ya da tefecilik yaptığı belirtiliyor.