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Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor

12.11.2020 14:04 | Son Güncelleme

İtalya'da son bir günde 32 bin 961 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e ulaştı. Doktorlar sendikası, hastanelerdeki durumunkritik seviyeye ulaştığı gerekçesiyle ülke genelinde genel karantina uygulanmasını, yani sokağa çıkma kısıtlamalarının en üst düzeyde uygulanmasını istiyor.

Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor

İtalya'da son bir günde 32 bin 961 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e ulaştı. Doktorlar sendikası, hastanelerdeki durumun kritik seviyeye ulaştığı gerekçesiyle ülke genelinde genel karantina uygulanmasını, yani sokağa çıkma kısıtlamalarının en üst düzeyde uygulanmasını istiyor. Başbakan Giuseppe Conte ise ekonomik ve toplumsal etkileri nedeniyle bundan kaçınmayı amaçladıkları mesajı veriyor.

Başbakan Conte dün La Stampa gazetesinde yayımlanan söyleşisinde son tedbirlerin etkilerinin önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacağını söyledi.

Conte, "Genel karantina ilk tercihimiz olamaz, bedeli çok yüksek olur. Ülkeye, bir stratejimiz olmadığı mesajını verir. Bizimse stratejimiz var, kısa süre içinde sonuçlarını görmeyi bekliyoruz" dedi.

'Sağlık sistemi çökebilir'

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı son koronavirüs verilerine göre ülkede son bir günde 623 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 42 bin 953'e ulaştı.

Halen hastanede tedavi görenlerin sayısı da 32 bini geçerek geçen Nisan ayındaki zirve noktasına yaklaştı.

Tabipler, Cerrahlar ve Diş Hekimleri Sendikaları Ulusal Federasyonu (FNOMCEO), son günlerdeki artışın endişe verici olduğunu belirterek ülke çapında genel karantina tedbirleri uygulanmasını istedi.

Federasyon Başkanı Filippo Anelli, grip sezonunun da gelecek ay zirveye ulaşmasının beklendiğini vurguladı ve bu durumda "İtalyan sağlık sisteminin çökebileceği" uyarısında bulundu. Anelli, "Oldukça kritik seviyelere ulaştık, yoğun bakımlarda ay sonunda 5 bin kişi olacak, bizim için sınır bu" dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

'**Yoğun bakım yatak sayısı artırıldı**'

Sağlık Bakanlığı verilerine göre halen ülke çapında yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 3 bin 81. Bu sayı 4068 ile 3 Nisan'da rekor kırmıştı.

Hükümet, salgın eğrisinin zirve yaptığı Mart-Nisan dönemine göre yoğun bakım yatak sayısının artırıldığını vurguluyor.

Öte yandan ülkenin çeşitli yerlerinden yoğun bakım kapasitesi ve sağlık personeli sayısının yetersiz kalmaya başladığı haberleri de geliyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da geçen Mart-Mayıs ayları arasında uygulanan genel kapama tedbirleri yaz aylarında büyük oranda gevşetilmişti. Son haftalarda salgın eğrisinin hızla yükselişe geçmesi üzerine ise hükümet, ülkeyi risk seviyesine 3 bölgeye ayırarak bu bölgelerde farklı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verdi.

'Kırmızı, turuncu ve sarı' bölgeler

Ülkenin 5 bölgesi yüksek risk anlamına gelen "kırmızı bölge", 7 bölge orta-yüksek riskli "turuncu bölge", 8 bölge ise orta riskli "sarı bölge" ilan edildi.

Kırmızı bölgelerde iş, sağlık ve temel ihtiyaç dışında hareket edilmesi yasaklandı, bu bölgelere seyahat kısıtlaması getirildi. Bu bölgelerde restoranlar, barlar, mağazalar da kapatıldı.

Diğer bölgelerde ise restoran ve barlara saat kısıtlaması gibi daha esnek tedbirler uygulamaya sokuldu.

Ülke genelinde de sinema, tiyatro, spor salonları kapatıldı; 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

İtalya'da sinema-tiyatroların kapatılması, bar ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmesinin ardından birçok kentte zaman zaman şiddet olaylarının da yaşandığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Koronavirüs

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