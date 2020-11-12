Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı, doktorlar sendikası genel karantina istiyor

İtalya'da son bir günde 32 bin 961 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e ulaştı. Doktorlar sendikası, hastanelerdeki durumun kritik seviyeye ulaştığı gerekçesiyle ülke genelinde genel karantina uygulanmasını, yani sokağa çıkma kısıtlamalarının en üst düzeyde uygulanmasını istiyor. Başbakan Giuseppe Conte ise ekonomik ve toplumsal etkileri nedeniyle bundan kaçınmayı amaçladıkları mesajı veriyor.

Başbakan Conte dün La Stampa gazetesinde yayımlanan söyleşisinde son tedbirlerin etkilerinin önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacağını söyledi.

Conte, "Genel karantina ilk tercihimiz olamaz, bedeli çok yüksek olur. Ülkeye, bir stratejimiz olmadığı mesajını verir. Bizimse stratejimiz var, kısa süre içinde sonuçlarını görmeyi bekliyoruz" dedi.

'Sağlık sistemi çökebilir'

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı son koronavirüs verilerine göre ülkede son bir günde 623 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 42 bin 953'e ulaştı.

Halen hastanede tedavi görenlerin sayısı da 32 bini geçerek geçen Nisan ayındaki zirve noktasına yaklaştı.