Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı aylar sonra ilk kez 1000'i aştı

Ancak yaklaşık bir aydır vaka sayılarında yeniden artış görülüyor.

Mayıs başından itibaren kısıtlayıcı tedbirler aşamalı olarak hafifletilmişti. Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından da salgın eğrisindeki iniş bir süre devam etmişti.

Ülkede Şubat sonunda ilk vaka ve ölümlerin belirlenmesinin ardından toplam can kaybı 35 bin 430'a, toplam vaka sayısı da 258 bin 136'ya ulaştı.

Öte yandan, 12 Mayıs'ta günlük can kaybı 172'yken, dün 3 yeni can kaybı kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı da önceki güne göre 5 azalarak 64'e indi. 12 Mayıs'ta yoğun bakımdakilerin sayısı 952'ydi.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam açıklanan verilere göre son bir günde 1071 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 1402 yeni vaka görülen 12 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

İtalya'da 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez günlük yeni Covid-19 vakası sayısı 1000'in üzerine çıktı.

Son bir haftanın günlük yeni vaka sayısı ortalaması 671 oldu. Bir ay önce ise günlük vaka sayısı ortalaması 218'di. Ancak son bir haftanın günlük can kaybı ortalaması hâlâ 5 iken bir ay önce bu ortalama 12'ydi.

Uzmanlar, vaka sayıları artarken can kayıpları ve ağır hasta sayılarının artmamasında testlerin yapılış şeklinin etkili olduğunu belirtiyor.

Salgının ilk aylarında, hastalık belirtisi gösterenlere ve kendileri sağlık kurumlarına başvuranlara test yapılırken şu an vakalar sıklıkla temas takip yoluyla ya da havalimanı gibi seyahat noktalarında yapılan testlerle belirleniyor.

Bu sayede semptomatik olmayan vakaların da tespit edilebildiği ve temas takibiyle vakaların ağırlaşmadan belirlenebildiği vurgulanıyor.

Vakaların yaş ortalaması birkaç ay önce 60'lardayken bugün bu ortalamanın 30'a inmesinin de tabloda etkili olduğu belirtiliyor.

Örneğin, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesinde dün rekor sayıda yeni vaka tespit edildi.

215 yeni vakanın yüzde 61'inin tatilden dönenler olduğu, çoğunluğunun da gençler ve semptom göstermeyen kişilerden oluştuğu açıklandı.