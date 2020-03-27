Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı ne kadar, can kaybı ne düzeyde?

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün görüldüğü vaka sayısı toplamda 530 bini, can kaybı da 24 bini aşarken, İtalya en fazla ölümün yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre, İtalya'da şu ana kadar 8 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. İtalya'yı 4 bin 300 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 100 ölümle Çin takip ediyor.

İtalya, 80 bin vaka sayısıyla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'nın önünde yaklaşık 85 bin vakayla ABD ve 81 bin vakayla Çin geliyor.

Covid-19 vakalarının Avrupa'da ilk hızlı yayılımının görüldüğü İtalya, son birkaç haftadır ülke çapında karantina uyguluyor.

İtalyan yetkililer, karantinanın ikinci haftasını dolmasının ardından alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için bu haftayı "kritik" olarak tanımlıyor.

İtalya'da özellikle ölü ve yeni vaka sayısının artışında bir azalma olup olmadığı yakından takip ediliyor.

### İlk vaka 31 Ocak'ta, sıçrama 23 Şubat'ta

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, İtalya'da ilk koronavirüs vakası 31 Ocak'ta tespit edildi.