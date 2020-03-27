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Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı ne kadar, can kaybı ne düzeyde?

27.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

İtalya, Covid-19 salgını nedeniyle dünyada en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu. Yetkililer, karantina önlemlerinin ne kadar etkili olduğunun anlaşılması için bu haftayı kritik olarak tanımlıyor. İtalya'da can kaybı ve vaka sayısı ne düzeyde? Artış oranlarında düşüş var mı?

Koronavirüs: İtalya'da vaka sayısı ne kadar, can kaybı ne düzeyde?

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün görüldüğü vaka sayısı toplamda 530 bini, can kaybı da 24 bini aşarken, İtalya en fazla ölümün yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre, İtalya'da şu ana kadar 8 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. İtalya'yı 4 bin 300 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 100 ölümle Çin takip ediyor.

İtalya, 80 bin vaka sayısıyla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'nın önünde yaklaşık 85 bin vakayla ABD ve 81 bin vakayla Çin geliyor.

Covid-19 vakalarının Avrupa'da ilk hızlı yayılımının görüldüğü İtalya, son birkaç haftadır ülke çapında karantina uyguluyor.

İtalyan yetkililer, karantinanın ikinci haftasını dolmasının ardından alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için bu haftayı "kritik" olarak tanımlıyor.

İtalya'da özellikle ölü ve yeni vaka sayısının artışında bir azalma olup olmadığı yakından takip ediliyor.

İtalya'da günlük can kaybı artışı. . * 23 Şubat-26 Mart arası.### İlk vaka 31 Ocak'ta, sıçrama 23 Şubat'ta

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, İtalya'da ilk koronavirüs vakası 31 Ocak'ta tespit edildi.

Roma'yı ziyaret eden iki Çinli turist, İtalya'nın teyit edilen ilk vakaları olarak kayıtlara geçti. Aynı gün İtalya, Çin ile tüm uçuşları durdurdu.

Şubat ayı başında virüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan tahliye edilen bir İtalyan'ın test sonuçları pozitif çıktı.

Ancak Şubat'ın son haftasında virüsün Lombardia'da büyük bir hızla yayılmaya başladığı görüldü ve bu tarihten sonra da büyük bir hızla artmaya başladı.

WHO'nun günlük raporlarında, ilk sıçramanın 23 Şubat'ta olduğu belirtilirken, bu tarihte 9 olan vaka sayısı 76'ya yükseldi ve bu vakalar yurtdışı bağlantılı kişilerde değil, ülke içinde yaşayanların birbirlerine bulaştırdığı vakalar olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da günlük vaka artış sayısı. . * Ülke içindeki bulaşmaya başladığı tarihten itibaren.### Günlük vaka artış oranı yavaşladı

Uzmanlar, İtalya'da alınan sıkı karantina önlemlerinin etkilerinin az da olsa görülmeye başlandığını belirtiyor.

İtalya'da günlük bazda vaka artış oranının yüzde 8'e gerilediği belirtiliyor.

İki hafta önce artış oranı yüzde 20 düzeyindeydi.

Bununla birlikte uzmanlar, karantina düzenlemelerinin gevşetilmesi için henüz erken olduğunu ve esas meselenin salgının boyutlarının tespitinde yaşandığını belirtiyor.

Hükümet yetkilileri ve uzmanlar, yaygın şekilde test yapılamaması nedeniyle gerçek vaka sayısının resmi rakamların çok üzerinde olabileceğini söylüyor.

İtalya'da toplam vaka sayısı. . * Ülke içindeki bulaşmaya başladığı tarihten itibaren.Washington Post gazetesine konuşan İtalyan virolog Andrea Crisanti, salgının boyutlarının ve alınan önlemlerin yarattığı değişimin büyüklüğünün daha net bir şekilde anlaşılması için belli bazı bölgelerde, örnek gruplar üzerinde test yapılması gerektiğini söyledi.

Crisanti, "Karantina uygulamasında değişikliğe gitmeden önce virüsün yaygın şekilde görüldüğü bazı bölgelerde nüfusun büyük bir bölümünden oluşacak bir örnek grup üzerinde yoğun testler yapılmalı. Daha sonra fabrika gibi bazı yerleri açıp, buralara gelmeye başlayan herkes üzerinde testler sürdürülmeli. Karantinanın bir anda değil, aşama aşama ve süreç izlenerek kaldırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs

İtalya'da toplam can kaybı. . * 23 Şubat-26 Mart arası.### Can kayıpları verileri güvenilir mi?

İtalya'da virüsün en yaygın görüldüğü yer kuzeydeki Lombardia bölgesi.

İtalya'daki can kayıplarının üçte ikisinin bu bölgede olduğu belirtiliyor.

Ancak can kayıplarıyla ilgili toplanan verilerin ne kadar güvenilir olduğuna dair de ortaya atılan bazı iddialar var.

İtalyan hükümeti, dün son 24 saat içerisinde 662 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, ülkenin kuzeyindeki Piedmont bölgesinin kendi sınırları içerisinde dünkü verilerin açıklandığı an itibarıyla son 24 saatte 50 kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini ancak resmi açıklamada bu veriye yer verilmediğini bildirdi.

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