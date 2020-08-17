Koronavirüs: İtalya’da yeni vakaların 'yüzde 25-40’ı tatilden dönenler, yüzde 3 ila 5’i göçmenler'

İtalya'da son günlerde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının yüzde 25-40'ı arasının tatilden dönen İtalyanlardan, yüzde 3-5 kadarının ise ülkeye yeni gelen göçmenlerden kaynaklandığı belirtildi. Nisan-Mayıs aylarından bu yana düşüşte olan yeni vaka sayılarının son birkaç haftada yeniden yükselişe geçmesi üzerine İtalyan hükümeti, dün yeni kısıtlama kararları aldı. Yeni vakaların yaş ortalamasının düşük olması nedeniyle, gece hayatına yönelik yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Ülke çapındaki tüm diskotekler ve dans salonları en az 7 Eylül'e kadar kapatıldı. Dans mekanlarının kapatılması, 4 milyar Euro ekonomik kayba yol açacağı gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki çekti. Karara karşı çıkan isimlerden, muhalefetteki aşırı sağcı Lig (Lega) partisi lideri Matteo Salvini, hükümeti diskotekleri kapatırken "yasadışı göçmenlere limanları açtığı" gerekçesiyle eleştirdi. Salvini, yeni vakalardan deniz yoluyla ülkeye giren göçmenleri sorumlu tutarak "Virüs yurtdışından ithal ediliyor ama hükümet binlerce çalışanın işini riske atıyor. Hükümet İtalyanlara karşı sert, yasadışı göçmenlere karşı ise yumuşak" dedi.

Aşırı sağdaki İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni de aynı şekilde "yasa dışı göç ile yeni vaka artışı arasındaki bağın görmezden gelinemeyeceğini" öne sürdü. Meloni, "Hükümet diskotekleri kapatıyorsa yasa dışı göçmen teknelerine limanları da kapamalı" dedi. 'Yeni vakaların sadece yüzde 3 ila 5'i göçmenlerden' Muhalefetten gelen bu çıkışlara, Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel ve teknik danışma organı Sağlık Yüksek Konseyi'nden yanıt geldi. Sağlık Yüksek Konseyi Başkanı ve koronavirüs kriziyle mücadele amacıyla kurulan bilimsel-teknik komitenin üyelerinden olan Franco Locatelli, yeni vakaların yalnızca yüzde 3-5 kadarının ülkeye yeni giren göçmenler olduğunu ve bunların bir kısmına da İtalya'daki göçmen merkezlerinde virüs bulaştığını söyledi. Franco Locatelli, Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta "Bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, vakaların yüzde 25-40'ı seyahatten dönen vatandaşlarımız ya da İtalya'da ikamet eden yabancılar tarafından getirildi. Göçmenlerin katkısı minimum düzeyde, yüzde 3-5'i geçmiyor. Bunların bir kısmı da gerekli tedbirleri uygulamanın zor olduğu göç merkezlerinde enfekte oluyor" dedi.