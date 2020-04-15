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Koronavirüs izolasyonunu fırsata çevirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkamayınca evde geçirdiği zamanı fırsata çevirmeye karar veren 15 yıllık fabrika işçisi Ergün Vatansever, boş zamanlarında kuş kafesi yapmayı öğrendi.

2 haftadır koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan usta, edindiği hobi sayesinde evde vaktin nasıl geçtiğini bilmiyor. Ceviz ağacından el işi kafesler yapan usta, bu kafesleri Türkiye’nin her yerine satarak ek gelir elde ediyor. Vatansever, bu hobisi sayesinde vaktini ev yerine atölyesinde geçiriyor. Herkese bir hobi edinmeyi tavsiye eden Ergün Vatansever, "Ben bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. boş zamanlarımda vakit geçirmek için kafes yapmayı öğrendim. Koronavirüsten dolayı evden çıkamıyorum. Zamanımı hobimle uğraşarak geçiriyorum. Evde hobiyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Herkes bir hobi edinsin, evde hiç canları sıkılmaz. Yaptığım bu kafesleri ayrıca satarak ek gelir elde ediyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs hobi Karantina Sosyal izolasyon

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