HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

14.11.2020 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

Koronavirüs izolesi kalkan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, annesinin cenazesine katılanları riske atmamak için makam aracından inmedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik annesi Hatice Çelik (85) karaciğer yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi Şeyhi Şirvani mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu yaklaşık bir haftadır evinde izole olan Başkan Çelik ise annesinin cenazesini makam aracında katıldı. Son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıkmasına rağmen Başkan Çelik, cenazeye katılanların hayatını riske atmamak adına cenazede aracından inmedi.

ARACINDAN İNMEDİ

Taziyeleri makam aracında kabul eden Başkan Çelik, duyarlı davranmak adına araçtan inmediğini söyledi. Dün gece itibariyle son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığının altını çizen Başkan Çelik, "İzolede 7. günü doldurmuş ve PCR testi negatif çıkmamıza rağmen hem kedimizi korumak, hem de cenazeye katılanları sıkıntıya sokmamak için bir hekim ve aynı zamanda STK yöneticisi olarak daha duyarlı davranmak istedim. İnşallah kısa zamanda ülkemiz bu sıkıntıyı, badirenin, zorluğun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Hekim kökenliyim. Aslında hekimlere 7. günün sonunda eğer PCR testi negatifse izolasyon kaldırılıyor. İzolenin kaldırıldığına dair mesajda geldi. Ama biz buna rağmen duyarı ve dikkatli davranmak istedik” dedi.

Başkan Çelik, cenazeye katılanların tamamen dağılmasının ardından makam aracından inerek annesinin mezarı başında dua etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktıDeprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor!AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor!

En Çok Okunan Haberler

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Bilim Kurulu Üyesi 'çok riskli' dedi ve uyardı: Böyle bir durum olursa...

Bilim Kurulu Üyesi 'çok riskli' dedi ve uyardı: Böyle bir durum olursa...

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Gören hayran kalıyor! 10 bin liraya aldı, 25 bin lira masraf yaptı

10 bin liraya aldı, 25 bin lira masraf yaptı

İzmir'deki deprem anı pazardaki mobese kameralarına yansıdı

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi

İmamoğlu'ndan korkutan koronavirüs açıklaması: 2-3 haftalık kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Babadan kemerli işkence! Çaresiz anneden yardım feryadı

Babadan kemerli işkence! Çaresiz anneden yardım feryadı

Melek hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Melek hemşireden kahreden haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.