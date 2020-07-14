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Koronavirüs: Japon yapımı dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku, virüsle mücadeleye odaklandı

14.07.2020 08:13 | Son Güncelleme

Japon yetkililer, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun koronavirüs araştırmalarına başladığını açıkladı. Bilgisayar, ofis alanlarında ve kalabalık trenlerde zerreciklerin nasıl yayıldığını anlamaya yönelik bir simülasyon üzerinde çalışıyor.

Koronavirüs: Japon yapımı dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku, virüsle mücadeleye odaklandı

Japon yetkililer, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun koronavirüs araştırmalarına başladığını açıkladı. Bilgisayar, ofis alanlarında ve kalabalık trenlerde zerreciklerin nasıl yayıldığını anlamaya yönelik bir simülasyon üzerinde çalışıyor.

Bilgisayarın gelecek yıl tam kapasite çalışmaya başlamasıyla virüs için etkili tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Fugaku, geçen hafta ABD firması IBM'in Summit adlı süper bilgisayarının işlem kapasitesini 2,8 kat aşarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını almıştı.

İki yılda bir yayımlanan 500 bilgisayarlık listede Summit dört kez ilk kez sırada yer almıştı.

Fugaku ise bu alandaki Çin-ABD hakimiyetini kırarak 11 yıl sonra yeniden Japonya'yı birinciliğe yerleştirmişti.

Oda büyüklüğündeki bilgisayarı, Japon teknoloji şirketi Fujitsu ve devlet destekli Riken Enstitüsü Kobe kentinde altı yılda geliştirdi.

Fukagu, Japonca'da Fuji Dağı'nın bir diğer söylenişi.

Saniyede 415 katrilyon işlem gücü Fugaku'nun performansı 415.53 petaflop olarak ölçüldü.

Tennessee'deki Oak Ridge Laboratuvarı'nda kurulu Summit'in işlem gücü ise 148.6 petaflop.

Bir petaflop saniyede bir katrilyon işlem kapasitesini ifade ediyor.

Ortalama bir bilgisayardan 1000 kat daha hızlı olan bilgisayarlara süper bilgisayar deniyor. En hızlı süper bilgisayarlar listesinde üçüncü sırada yine IBM'e ait başka bir sistem yer alırken, dördüncü ve beşinci sırada Çin bilgisayarları var.

Fugaku'nun Graph500, HPCG ve HPL-AI listelerinde de birinci sırada yer aldığı belirtiliyor.

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