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Koronavirüs: Japonya binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor

13.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Japonya'da yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle büyük şehirlerdeki internet kafelerin kapatılmasıyla iyice korumasız kalan binlerce evsize yer bulmaya çalışıyor.

Koronavirüs: Japonya binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor

Japonya'da yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle büyük şehirlerdeki internet kafelerin kapatılmasıyla iyice korumasız kalan binlerce evsize kalacak yer bulmaya çalışıyor.

İnternet kafeler Japonya'da kalıcı bir evi olmayan binlerce insanın, bir çok ihtiyacını giderdiği mekanlar haline gelmişti.

Genellikle 24 saat açık tutulan bu kafelerde kullanıcılara tekli kabinler veriliyor ve evsizler burada internette vakit geçirmenin, uyumanın dışında duşları da kullanabiliyorlardı.

Fakat koronavirüsün yayılmasını engelleme amacıyla işyerlerine kapanma emri gelince yeni bir sorun ortaya çıkmış oldu.

Tokyo'da 4 bini aşlın evsiz var

Aslında Japonya bir çok başka sanayi ülkesine kıyasla evsizlerin nüfusa oranının düşük olduğu bir ülke ama sadece Tokyo'da internet kafelere sığınarak yaşamını sürdüren 4 bini aşkın insan var.

Kent yetkilileri bu insanlara otellerden oda ayırmaya ve başka geçici barınma imkanları yaratmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Yakındaki Saitama kendinde de yetkililer bir spor salonunu evsiz 200 kişinin kalabileceği bir barınma mekanına dönüştürdüler.

Yerel medyaya yapılan açıklamalara göreTokyo yetkilileri evsizleri sosyal danışmanların bulunan geçici barınma mekanlarına yönlendirdiğini söylüyorlar.

Fakat evsizlere destek amaçlı bir yele örgütlenmede danışman olarak çalışan Kazuhiro Gokan, Nikkei Asian Review gazetesine bir çok insanın yapılan idari hatalar yüzünden geri çevrildiğini söyledi.

Japonya'da koronavirüs vakaları da bir çok ülkeye göre daha düşük.

Pazar günü itibariyle toplam vaka sayısı 6 bin 748, yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 108 olarak açıklandı.

Fakat Tokyo'da yakında vaka sayılarında artış görülmesi salgının hızla yükselişe geçebileceği endişelerini artırdı.

Başbakan Şinzo Abe Tokyo, Osaka ve 5 diğer idari bölgede 1 ay süreyle Olağanüstü Hal ilan etmişti.

Şu anda Olağanüstü Hal uygulanan bölgelerde valiler okulları ve iş yerlerini kapatma yetkisine sahip ama yasal olarak sokağa çıkma yasağı koyma yetkileri yok.

Koronavirüs

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