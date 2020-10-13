Koronavirüs: Japonya'da intihar oranı neden yeniden artıyor?

Japonya'da son 20 yılda büyük uğraşlar sonucu azalan intihar oranı koronavirüs salgınıyla birlikte bu yıl özellikle genç kadınlar ve kız çocukları arasında yeniden artıyor. Ülkede Eylül ayında 1800'den fazla kişi intihar etti. Aynı dönemde 20 yaşın altındaki kadınlar arasında intihar oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla dört kat daha fazla. Japonya hükümeti, koronavirüs salgınının birçok gencin yaşamını değiştirdiğini belirtiyor ve zor durumdaki gençlerden sorunlarını gizlememelerini istiyor. Japonya'da son iki ayda intihar edenler arasında dört de ünlü vardı. Ülkede akıl sağlığı hakkında konuşmak hala tabu. Bir zamanlar OECD ülkeleri arasında Güney Kore'den sonra en yüksek intihar oranına sahip ülke konumundaki Japonya ekonomik ve sosyal tedbirleri arttırarak bu oranı büyük ölçüde indirmeyi başarmıştı. 2019 yılında intihar edenlerin sayısı ilk kez 20 binin altına düştüğünde herkeste bir umut belirmişti. Ta ki bu yılın başında koronavirüs salgını ortaya çıkana dek. 1990'larda yaşanan intiharların çoğu hayat boyu iş garantisinin kaybolmasıyla işini kaybetmekten duyduğu utançla yaşamak istemeyen orta yaş ve üstü erkeklerden oluşuyordu. Ancak bu yıl Ocak ayından beri 30 yaş ve altı genç kadınlarda intihar vakaları yüzde 74 artmış durumda.

Çoğunlukla yarı-zamanlı işlerde çalışmak zorunda bırakılan Japon kadınlar, salgın nedeniyle işlerini en erken kaybeden grup oldular. Arkadaşlarla buluşmaların salgın nedeniyle bittiği "yeni normale" alışamayan, işyerlerinin ve okulların kapatılmasıyla bir anda hem koca hem de çocuklarıyla dar bir evde tüm günü geçirmek zorunda kalan, çalışıyorsa hem ev ve hem de işi beraber götürmeye çalışan kadınların stresinin arttığı görülüyor. Ünlü ünsüz herkes umutsuz Dışarıdan bakıldığında sinema oyuncusu Yuko Takeuchi'nin yaşamı oldukça parıltılı görünüyordu. Gişe rekorları kıran filmlerde yer alan, Japonya'nın en önemli sinema ödüllerinden birini üç defa kazanan 40 yaşındaki bu genç kadın ve en az kendisi kadar ünlü aktör eşi, daha yeni ikinci çocuklarını kucaklarına almışlardı. Ancak Takeuchi geçen ay intihar etti. İntiharının nedeni bilinmiyor.

Kişinin iç dünyasında yaşadıklarının (honne) üstünü örtüp dış dünyaya verdiği izlenimi (tatamae) her şeyin üstünde tuttuğu Japonya'da toplumun uyumlu işlemesi için insanlar kendi kişisel istek, ihtiyaç ve arzularına gem vurup otoritenin yönlendirmelerine göre yaşamak zorunda bırakılıyor. Öyle ki Japoncada "Başını gösteren çivi çekiçle yerine oturtulur" şeklinde bir atasözü bile var.