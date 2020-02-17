Koronavirüs: Japonya'da karantina altında tutulan gemideki ABD'liler ülkelerine dönüyor

Japonya'daki iki haftalık karantinanın ardından ülkelerinde de bir o kadar süre karantinaya alınmak istemeyen bazı ABD vatandaşları, ülkelerine dönmektense gemide karantinanın kaldırılacağı 19 Şubat tarihine kadar beklemeye karar verdi.

Gemi, Hong Kong'da inen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantinaya alınan gemide 3 bin 700 kişi vardı.

Bunlardan en az 40'ında virüs tespit edildi. Bu kişiler Japonya'da tedavi altında.

3 Şubat'tan bu yana karantinada tutulan gemide 400 civarı ABD'li vardı.

Japon hükümeti gemideki her yolcu kamarası başına bir iPhone düşecek şekilde 2 bin iPhone'u gemiye gönderdi.

Bu adımın amacı ise kullanıcıları doktorlar, eczacılar ve akıl sağlığı danışmanları ile iletişime sokmak.

Japonya'nın geliştirdiği bu uygulama, Japonya'dan alınan telefonlar dışındaki telefonlara yüklenemiyor.

Öte yandan Çin'deki Covid-19 vakalarının sayısı da 2 bin 48 arttı. Bunların 1.933'ü hastalığın ilk olarak görüldüğü Hubei eyaletindeydi.

Ülke genelindeki vaka sayısı ise 70 bin 500'ü aştı.