Koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya'da can kaybı 10'a yükseldi

İsviçre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, en çok vakanın 240 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğu belirtilerek ülkede 114 hastadan 35'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Salgının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde 3 ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini verilen açıklamada, Kovid-19'un ülkede şu ana kadar toplam 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişiye bulaştığı bildirildi.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Vatandaşların maske alabilmek için eczanelere akın ettikleri aktarılan haberlerde, Patra'daki eczanelerde tüm maskelerin tükendiği belirtildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'da, virüs vakalarının artış göstermesi Patra'daki vatandaşların büyük bir panik yaşamasına yol açtı.

Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı.

Atina Eczacılar Birliği Başkanı Konstantinos Lurantos, ΑΑ muhabirine yaptığı açıklamada, maske sıkıntısının sadece Patra kenti ile sınırlı kalmadığını, başkent Atina da dahil olmak üzere Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Lurantos, "İtalya'daki vakaların artması Yunanistan'da korkuya neden oldu. İnsanlar maske bulabilmek için eczanelere adeta akın ediyor. Şu an sadece Patra'da değil, Yunanistan'ın diğer şehirlerindeki eczanelerde de maske sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

FRANSA'DA İKİ YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin 13 Şubat'ta Çin'den geldiğini ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığını bildiren Salomon, diğer hastanın ise virüsün etkili olduğu İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ne seyahat ettiğini ve Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde hastanede karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Diğer yandan İtalya'nın başkenti Roma'ya ziyaret gerçekleştiren Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, İtalya ile sınırları kapatmayacaklarını ve düzenlenmesi planlanan büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini belirtti.

Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

(AA)

