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Koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya'da can kaybı 10'a yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2020 22:37 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı. İsviçre'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Fransa'da da 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya'da can kaybı 10'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Salgının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde 3 ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini verilen açıklamada, Kovid-19'un ülkede şu ana kadar toplam 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişiye bulaştığı bildirildi.

Açıklamada, en çok vakanın 240 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğu belirtilerek ülkede 114 hastadan 35'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

162 hastanın evlerde izole edildiğinin aktarıldığı açıklamada, bir kişinin virüsten kurtularak iyileştiği ifade edildi.

Ülkede 3 kişinin ölümüyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10'ya yükseldi.

KORONAVİRÜS İSVİÇRE'YE DE SIÇRADI

İsviçre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.

Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.

Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.

YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜS KORKUSU NEDENİYLE MASKE SIKINTISI YAŞANIYOR

İtalya'dan doğrudan gemi seferlerinin yapıldığı Yunanistan'ın Patra kentindeki eczanelerde maske sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'da, virüs vakalarının artış göstermesi Patra'daki vatandaşların büyük bir panik yaşamasına yol açtı.

Vatandaşların maske alabilmek için eczanelere akın ettikleri aktarılan haberlerde, Patra'daki eczanelerde tüm maskelerin tükendiği belirtildi.

Atina Eczacılar Birliği Başkanı Konstantinos Lurantos, ΑΑ muhabirine yaptığı açıklamada, maske sıkıntısının sadece Patra kenti ile sınırlı kalmadığını, başkent Atina da dahil olmak üzere Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Lurantos, "İtalya'daki vakaların artması Yunanistan'da korkuya neden oldu. İnsanlar maske bulabilmek için eczanelere adeta akın ediyor. Şu an sadece Patra'da değil, Yunanistan'ın diğer şehirlerindeki eczanelerde de maske sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

FRANSA'DA İKİ YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin 13 Şubat'ta Çin'den geldiğini ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığını bildiren Salomon, diğer hastanın ise virüsün etkili olduğu İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ne seyahat ettiğini ve Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde hastanede karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Diğer yandan İtalya'nın başkenti Roma'ya ziyaret gerçekleştiren Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, İtalya ile sınırları kapatmayacaklarını ve düzenlenmesi planlanan büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini belirtti.

Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 Covid-19 İtalya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu nedem hala ABD de çıkmadı sizce sizce bu cümle biyolojik savaşın cevabı değil mi ?
allahım sen sonumuu hayırlı eyle
inşallah israille devam edip abd ingiltere almanya ve bütün avrupayada bekleriz
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