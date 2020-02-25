Koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya'da can kaybı 11'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü ve can kaybı 11'e ulaştı.

Ülkede dün hayatını kaybedenlerin 76, 83, 84 ve 91 yaşlarında olduğu belirtildi. Son vakalarla birlikte Kovid-19'un hızlı şekilde yayıldığı Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı 9'u bulurken, diğer kayıplar ise Veneto'da oldu.

İtalya genelinde koronavirüs vaka sayısı da 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Kovid-19'a rastlandı.

ROMA'DA PEŞ PEŞE KORONAVİRÜS ZİRVELERİ

Bu arada, ülkenin kuzeyi Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçerken, başkent Roma'da dün bir zirve yapıldı, bugün de başka bir önemli toplantı gerçekleştirilecek.