Koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya'da can kaybı 11'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü ve can kaybı 11'e ulaştı.
Ülkede dün hayatını kaybedenlerin 76, 83, 84 ve 91 yaşlarında olduğu belirtildi. Son vakalarla birlikte Kovid-19'un hızlı şekilde yayıldığı Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı 9'u bulurken, diğer kayıplar ise Veneto'da oldu.
İtalya genelinde koronavirüs vaka sayısı da 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Kovid-19'a rastlandı.
Bu arada, ülkenin kuzeyi Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçerken, başkent Roma'da dün bir zirve yapıldı, bugün de başka bir önemli toplantı gerçekleştirilecek.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dün komşu ve yakın ülkeler Slovenya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Hırvatistan ve Fransa’dan mevkidaşlarını Roma'da ağırladı.
Speranza, son derece olumlu bir toplantı yaptıklarını belirterek, sınırların kapatılmasının abartılı bir önlem olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Speranza, "Sınırları kapatmak, orantısız ve etkisiz bir önlem olur." dedi.
Bakan Speranza, bugün de AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Stella Kyriakides, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon ile bir araya gelecek.
İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri, okullarda faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti.
Başbakan Giuseppe Conte de cumartesi günü olağanüstü topladığı bakanlar kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde karantinaya alarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.
İsviçre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin İtalyanca konuşulan güney bölgesinde ve İtalya sınırında yer alan Ticino kantonunda yaşayan 70'li yaşlardaki bir erkeğin, Cenevre'de bulunan bir sağlık merkezinde yapılan testler sonucu Kovid-19 taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Enfekte olan kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı." ifadesi kullanıldı.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre ise hastanın 15 Şubat'ta Milano'da bir etkinlikte virüsü kaptığı ve ilk belirtilerin 2 gün sonra ortaya çıktığı kaydedildi.
Hastanın bir müddet ailesiyle birlikte kaldıktan sonra Ticino'daki bir klinikte karantinaya alındığı öğrenildi.
Öte yandan, İsviçre İçişleri Bakanlığı ise ülkede şimdiye dek şüpheli 300 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ama bunların hiçbirinde teyit edilmiş bir vaka bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı.
Öte yandan dünyaya hızla yayılan korona virüsü Cezayir’e de sıçradı. Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti. Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat’ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.
Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Kovid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.
Mönchengladbach yakınlarındaki Erkelenz beldesinde virüs tespit edilen 47 yaşındaki bir erkek Düsseldorf'taki Üniversite Kliniğinde tedavi altına alındı. Hastanın 46 yaşındaki eşi ile bir yakınının da şüpheli vaka olarak karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.
Göppingen'de yaşayan 25 yaşındaki bir kişiye ise İtalya'nın Milan kenti ziyaretinde virüs bulaştığı, yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Baden-Württemberg Sağlık Bakanlığı, 25 yaşındaki hastanın bir klinikte karantinaya alınarak tedavisine başlandığını bildirdi.
Tespit edilenlerin, söz konusu iki eyaletteki ilk vakalar olduğu belirtildi.
Köln'de 1 Mart'ta yapılması planlanan ve Türkiye'den çok sayıda firmanın da katılacağı Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), Kovid-19 salgını tehlikesi nedeniyle iptal edilmişti.
Öte yandan Almanya genelinde tespit edilen vakaların 17 olduğu belirtildi.
Almanya’da Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşayan 25 yaşındaki bir adamın Milan’a gerçekleştirdiği seyahatten sonra korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, İtalya ziyareti sırasında enfekte olmuş olan adamın grip benzeri semptomlarla karşılaştıktan sonra yetkililerle temasa geçtiği belirtilerek, "Hasta ile yakın temas halindeki kişiler evde tecrit altında tutulacak ve her gün sağlık durumları hakkında bilgi alınacak. Temas eden bir kişi semptom geliştirir geliştirmez, hastanede de izole edilecektir" denildi.
Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve spor müsabakalarını durdurma kararı almıştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.
Hastalardan birinin 13 Şubat'ta Çin'den geldiğini ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığını bildiren Salomon, diğer hastanın ise virüsün etkili olduğu İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ne seyahat ettiğini ve Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde hastanede karantina altında tutulduğunu açıkladı.
Diğer yandan İtalya'nın başkenti Roma'ya ziyaret gerçekleştiren Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, İtalya ile sınırları kapatmayacaklarını ve düzenlenmesi planlanan büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini belirtti.
Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.
İtalya'dan doğrudan gemi seferlerinin yapıldığı Yunanistan'ın Patra kentindeki eczanelerde maske sıkıntısı yaşandığı bildirildi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'da, virüs vakalarının artış göstermesi Patra'daki vatandaşların büyük bir panik yaşamasına yol açtı.
Vatandaşların maske alabilmek için eczanelere akın ettikleri aktarılan haberlerde, Patra'daki eczanelerde tüm maskelerin tükendiği belirtildi.
Atina Eczacılar Birliği Başkanı Konstantinos Lurantos, ΑΑ muhabirine yaptığı açıklamada, maske sıkıntısının sadece Patra kenti ile sınırlı kalmadığını, başkent Atina da dahil olmak üzere Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti.
Lurantos, "İtalya'daki vakaların artması Yunanistan'da korkuya neden oldu. İnsanlar maske bulabilmek için eczanelere adeta akın ediyor. Şu an sadece Patra'da değil, Yunanistan'ın diğer şehirlerindeki eczanelerde de maske sıkıntısı yaşanıyor." dedi. (AA)
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