Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

Azerbaycan'da yeni tip Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi. Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen 3 kişide virüse rastlandığı bildirildi.

Azerbaycan'da daha önce de 1'i Rusya, 2'si Azerbaycan vatandaşı 3 kişide Kovid-19 virüsü tespit edilmişti.

KAZAKİSTAN'DAN KOVİD-19 NEDENİYLE 3 ÜLKE VATANDAŞLARINA SEYEHAT YASAĞI

Kazakistan, Kovid-19 nedeniyle 8 Mart itibariyle Çin, İran ve Güney Kore vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Çin ve İran ile uçak seferlerinin durdurulduğunu, Azerbaycan ve Güney Kore ile seferlerin azaltıldığını hatırlatarak, "8 Mart tarihinden itibaren Çin, İran ve Güney Kore vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı alındı." dedi.

Konuya ilgili yerel ve uluslararası havayolları şirketlerini bilgilendirdiklerini söyleyen Kamayev, seferlerin azaltıldığı Güney Kore'den uçakların sadece Kazakistan vatandaşlarının getireceğini aktardı.

Kamayev, Güney Kore'de 34 binin üzerinde Kazakistan vatandaşının bulunduğunu söyledi.