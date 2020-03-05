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Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı artıyor.

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

Azerbaycan'da yeni tip Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi. Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen 3 kişide virüse rastlandığı bildirildi.

Azerbaycan'da daha önce de 1'i Rusya, 2'si Azerbaycan vatandaşı 3 kişide Kovid-19 virüsü tespit edilmişti.

KAZAKİSTAN'DAN KOVİD-19 NEDENİYLE 3 ÜLKE VATANDAŞLARINA SEYEHAT YASAĞI

Kazakistan, Kovid-19 nedeniyle 8 Mart itibariyle Çin, İran ve Güney Kore vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Çin ve İran ile uçak seferlerinin durdurulduğunu, Azerbaycan ve Güney Kore ile seferlerin azaltıldığını hatırlatarak, "8 Mart tarihinden itibaren Çin, İran ve Güney Kore vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı alındı." dedi.

Konuya ilgili yerel ve uluslararası havayolları şirketlerini bilgilendirdiklerini söyleyen Kamayev, seferlerin azaltıldığı Güney Kore'den uçakların sadece Kazakistan vatandaşlarının getireceğini aktardı.

Kamayev, Güney Kore'de 34 binin üzerinde Kazakistan vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla Aktau ve Kurık limanlarında İran ve Azerbaycan'dan gemiyle gelen arabaların ülkeye alınmayacağını aktaran Kamayev, bunun yük gemilerini etkilemeyeceğini kaydetti.

YUNANİSTAN'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Yunanistan’da, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının bir günde 9’dan 31’e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Sotiris Çiodras, yaptığı açıklamada, Patras kentinde 1 kişide ve İsrail’e seyahat eden bir gruptaki 21 kişide virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı.

Çiodras, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

SENEGAL'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 4'E ÇIKTI

Senegal'de Covid-19 vaka sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Dakar'daki Pasteur Enstitüsü labaratuvarlarında yapılan testlere göre 2 vaka daha tespit edildiği kaydedildi.

Vakaların ikisinin de yabancı olduğu belirtildi.

Ülkede şu ana kadar görülen tüm Kovid-19 vakaları, yurt dışından gelen yabancı uyruklu kişilerde tespit edildi.

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