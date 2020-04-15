Koronavirüs: Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

CNN televizyonu, Tayvan, Almanya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri örneklerinden yola çıkarak kadın liderlerin koronavirüs salgınınında daha iyi sınav verdiğini yazdı.

Haberde şöyle deniyor:

"Tayvan, erken müdahaleyle koronavirüs salgınını o kadar başarılı bir şekilde kontrol altına aldı ki şimdi Avrupa Birliği ve diğer ülkelere yardım için milyonlarca maske ihraç ediyor.

"Almanya, Avrupa'nın en kapsamlı test programını hayata geçirdi. Ülkede haftada 350 bin koronavirüs testi yapılıyor. Virüse yakalananların erken belirlenmesi etkili tecrit ve tedaviyi mümkün kılıyor.

"Yeni Zelanda'da başbakan erken davranarak ülkeyi turizme kapadı, tüm ülke bir ay süreyle karantinaya alındı ve salgında ölü sayısı dörtte kaldı. Bu ülkelerden biri Avrupa'da, diğeri Asya'da, diğeri de Güney Pasifik'te. Ama bir ortak özellikleri var: Üçünü de kadın liderler yönetiyor."

Dünya liderlerinin yüzde 7'si kadın

Haberde dünya liderlerinin sadece yüzde 7'sinin kadın olduğu hatırlatılarak "Bu açıdan kadın liderlerin başarıları ayrı bir önem kazanıyor" deniliyor.