Koronavirüs kalp damarlarında ani tıkanıklığa neden oluyor! Tedaviye rağmen göğüs ağrısı devam ediyorsa dikkat!

Beklenmeyen ani damar tıkanıklıkları ve atipik göğüs ağrıları , Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyadaki hastalarda gözlemlenmektedir. Uzmanlar tarafından kalp ve damar rahatsızlıklarının tüm dünyanın son zamanlardaki en büyük sorunlarından biri olmuşken, Covid-19 salgını ile de ölüm riskinin artmasına sebep olan bir hastalık haline geldiğini vurgulanmaktadırlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Radyoloji Uzmanı Dr.Alper Bozkurt; "Covid-19 Salgını sonrası görülme sıklığında artış görülen "Beklenmeyen ani damar tıkanıklıkları ve atipik göğüs ağrıları" tedavi edilmezse çözümü olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

Dr. Alper Bozkurt, "Bazen kalbi besleyen damarlarda ya da kapaklarında, bazen de kalbin hiç beklenmedik bir yerinde oluşan küçük bir sorun hayatınızı etkiler, hatta kimi zaman belirler. Bu günlerde sebep olduğu ciddi sonuçlar itibariyle, erken teşhisi çok önemli olan kalp hastalıklarının tanısının, 100. Yıl Hastanesi Radyoloji Bölümünde 128 Kesit BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazıyla erkenden ve en doğru bir şekilde yapıldığının altını çizdi."