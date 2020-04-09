"Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz"

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını, yaşamı olumsuz etkiliyor. AKHAV Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, talasemili hastaların koronavirüs nedeniyle kan bulamama endişesi yaşadığını anlattı. Ülkede 6 bin civarında talasemili hasta olduğunu, 3 bininin ise düzenli olarak ayda 1-2 ünite kan alma zorunda olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Canatan, talasemili hastaların aylık 7-8 bin ünite kan kullandığını, tüm kanların ise filtre edilmiş olarak Kızılay Kan Merkezi'nden temin edildiğini söyledi.

KAN ALAN HASTALAR ENDİŞELİ

Koronavirüs salgınıyla tüm hastaların hem kan bulma, hem de virüs bulaşma endişesi yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Duran Canatan, yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüsün kan yoluyla bulaşmadığının belirlendiğini açıkladı. Prof. Dr. Canatan, “Talasemili hastalar, koronavirüsün kan yoluyla bulaştığı endişesi yaşıyor. Bizi de arayıp 'Kan yoluyla koronavirüs bulaşır m?' diye soruyorlar. Böyle bir şey yok. Zaten sağlıklı bireyler, virüs belirtisi vermeyen bireyler rahat rahat kan bağışında bulunabilir. Koronavirüsün kan yoluyla geçmediği de yayınlarda ortaya çıkmıştır. Virüs bulaşan ve ağır atlatan kişiler zaten kan bağışında bulunamaz. Virüs ancak viremi (viral enfeksiyon) yapıp hastalığı ağır atlatırlarsa bağışta bulunamazlar. Bu yüzden bir endişeye gerek yok" diye konuştu.